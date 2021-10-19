Песков: власти видят долю своей ответственности в недостаточном уровне вакцинации

Властям до сих пор не удалось убедить граждан в том, что вакцинация безальтернативна в условиях пандемии — поэтому государство видит в этом частично свою ответственность. Однако в этой ситуации необходимо и более серьезное отношение к прививкам со стороны граждан, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробнее о позиции Кремля — в материале «Газеты.Ru».

Российские власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от коронавируса остается недостаточным. Об этом во вторник, 19 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал мнение вице-спикера Госдумы Петра Толстого – он ранее заявил, что эксперты выбрали неправильную стратегию общения с населением, не объяснили аргументированно необходимость вакцинации от коронавируса (доля привитых, по его словам, составляет 45% населения). Парламентарий указал, что принцип - «мы сказали, а вы делайте» — не работает:

«российские власти проиграли кампанию по информированию населения о коронавирусе, методах противодействия ему и вакцинации».

«Есть традиция — во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации», — признал пресс-секретарь президента РФ.

По оценкам Пескова, «одновременно требуется еще и более ответственная позиция всех граждан страны». «Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации.

И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще.

Теперь каждый из нас должен проявить свою гражданскую ответственность — ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизни — и сделать прививку», — отметил представитель Кремля.

Решение о том, нужно ли вводить вознаграждение для всех привившихся от коронавируса граждан, должны принимать специалисты – но повсеместное премирование россиян вряд ли возможно, добавил Песков. «В некоторых регионах практикуется различная лотерея, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то «поголовная оплата», — полагает он.

Комментируя возможность повсеместного вознаграждения россиян за прививки, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что ему неизвестно о такой постановке вопроса, «чтобы действительно кто-то это поддерживал». «Никогда не слышал о том, чтобы кто-то о такой программе говорил», — сказал он, оценивая вероятность подобного проекта в масштабах страны.

Новые максимумы заразившихся и умерших

В России за последние сутки выявили 33 740 заразившихся коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии, сообщили 19 октября в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В стране зарегистрировали 1 015 смертей от заболевания (максимум за 24 часа). Условная летальность увеличилась до 2,8%.

Только четыре региона - Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия - не ввели и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса. В трех последних пока не планируется вводить систему QR-кодов, следует из подсчетов ТАСС.

На прошлой неделе регионов, где не действовали и не были анонсированы две этих меры, было девять.

По данным агентства, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве во вторник снизился до 1,15, тогда как в Московской области достиг 1,41 (максимума с 26 июня).

Индикатор превышает единицу в девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Исключением стала Иркутская область, где он опустился ровно до 1. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.