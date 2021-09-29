Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Наставник «Спартака» Витория рассказал о проблемах команды... 19:59
Минэкономиразвития отчиталось об инфляции за неделю 19:58
Власти Франции: Мали окажется в изоляции, если заключит контракт с ЧВК... 19:38
Трамп раскритиковал книгу экс-секретаря Белого дома, в которой упоминается Путин 19:37
Американская гимнастка Байлз: я у черты, где становится опасно 19:37
Минпросвещения заменит региональные проверочные работы всероссийскими 19:27
Росстат: в России подешевели морковь, капуста, лук и яблоки 19:25
Наставник «Наполи» об игре со «Спартаком»: в России всегда... 19:25
На Украине предупредили о проблемах из-за газового контракта Венгрии и России 19:24
Песков рассказал, примет ли Путин участие с саммите по Афганистану 19:11
Политика

«У меня реальный эксперимент получился. На себе провел»

Путин объяснил, как ему удалось избежать заражения коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Около трех десятков человек в окружении президента Владимира Путина заболели COVID-19. Самому главе России удалось избежать инфицирования благодаря высокому уровню антител. Об этом Путин заявил на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи — эта встреча стала первой для российского лидера с момента выхода из самоизоляции.

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими COVID-19, потому что у него высокий титр антител. Переговоры двух лидеров прошли в среду, 29 сентября, в Сочи.

«У меня титры высокие, мне, слава богу, повезло», — сказал глава государства.

Путин рассказал, что среди заболевших из его окружения был и адъютант, с которым он работал с утра до вечера.

«У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», — подчеркнул российский лидер, посоветовав Эрдогану при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться «Спутником».

«Я уже это сделал, третью дозу», — ответил президент Турции. «Тогда в следующий раз», — с улыбкой парировал Путин.

Путин отметил, что у него по-прежнему высокий титр антител. В ответ на уточняющий вопрос, каков именно их уровень, президент РФ сказал, что не может назвать точное число. «Я не помню, они по-разному считают. Где-то 15-16. Но у меня высокий уровень», — пояснил он.

Эрдоган, в свою очередь, сказал, что у него уровень антител был больше 1100. «Но это по разным подсчетам», — заметил Путин.

Переговоры с президентом Турции в Сочи стали первой очной встречей Путина после выхода из самоизоляции. Президент России ранее проводил переговоры в онлайн-режиме. Глава государства 14 сентября ушел на карантин из-за того, что в его ближайшем окружении выявили несколько десятков случаев заражения коронавирусом. Однако у самого главы государства признаков заражения не обнаружили.

Как позднее добавил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заболевшие COVID-19 работники были привиты только один раз. Сообщалось также, что образ жизни Путина на самоизоляции не поменялся: у него был доступ ко всем необходимым средствам связи, документообороту и другим инструментам работы — президент постоянно поддерживал связь с членами правительства.

До ухода Путина на самоизоляцию стало известно, что он привился российской вакциной «Спутник V» — и сделал это еще в феврале 2021 года. В ходе «прямой линии» этим летом президент объяснял, почему процесс его вакцинации от коронавируса не попал на видео. По словам Владимира Путина, он не считает публикацию такого видео особо важным делом.

«А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?» — пошутил Путин. Он также сообщил, что его просили не конкретизировать, какой вакциной он воспользовался.

«Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой», — сказал тогда президент. Путин отметил, что решение о выборе вакцины принимал, исходя из более длительного срока действия «Спутника V».

В апреле 2020 года — после начала пандемии — президент РФ временно прекратил встречаться с чиновниками лично и участвовать в мероприятиях. Добавим, что прошлой весной коронавирусную инфекцию перенесли несколько чиновников, работающих в правительстве и Кремле. В частности, тогда сообщалось о заражении премьер-министра Михаила Мишустина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. А спустя год положительный тест сдал в том числе и помощник главы государства Максим Орешкин. Все они вылечились и вернулись к исполнению своих служебных обязанностей. Президент тогда не уходил на самоизоляцию, поскольку не имел контактов с этими чиновниками до их заражения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Основателей «Медиазоны» и проект «ОВД-Инфо» включили в реестр СМИ-иноагентов
«Турецкие беспилотники спровоцируют Украину на блицкриг»
Что будет, если Киев начнет применять в Донбассе боевые дроны Bayraktar TB2
У миграционных центров выстроились очереди. Кому грозит депортация после 1 октября
В МВД разъяснили, что у нелегалов остался один день для урегулирования своего статуса в РФ
Путин: Россия опережает мир на 6-7 лет в сфере технологий ядерной космической энергетики
В Белоруссии сообщили, что убийца сотрудника КГБ мог готовить теракт
Украинский канал дал прогноз, кто станет новым премьером страны
Экс-схимонаха Сергия обвинили в экстремизме
Новости и материалы
Наставник «Спартака» Витория рассказал о проблемах команды перед игрой с «Наполи»
Минэкономиразвития отчиталось об инфляции за неделю
Власти Франции: Мали окажется в изоляции, если заключит контракт с ЧВК «Вагнер»
Трамп раскритиковал книгу экс-секретаря Белого дома, в которой упоминается Путин
Американская гимнастка Байлз: я у черты, где становится опасно
Минпросвещения заменит региональные проверочные работы всероссийскими
Росстат: в России подешевели морковь, капуста, лук и яблоки
Наставник «Наполи» об игре со «Спартаком»: в России всегда борются до конца
На Украине предупредили о проблемах из-за газового контракта Венгрии и России
Песков рассказал, примет ли Путин участие с саммите по Афганистану
Назван размер среднего платежа по ипотеке в России
Азмун не попал в стартовый состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Мальме»
Китайский МИД: создание AUKUS может спровоцировать гонку вооружений
Промоутер Гаджиев готов организовать поединок между Пригожиным и Шнуровым
В МВД заявили о попытках криминализировать образ мигранта
Путин раскритиковал кабмин за невыполнение поручений по развитию космической отрасли
Основатель «Царьград ТВ» ответил на вопрос о возможной покупке «Спартака»
Жительница Ростовской области морила дочь голодом и привязывала к батарее
Все новости
1:0
За первой победой в Европе: «Зенит» забил «Мальме». LIVE
Лига чемпионов. Группа Н. 2 тур. «Зенит» — «Мальме». ОНЛАЙН
«Намеренно закашлял». В США рассказали об еще одной «уловке» Путина на встрече с Трампом
В Кремле ответили на сообщения о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом
«7000 ожиданий в очереди из 10. Рекомендую»
Как взлетела игра New World от Amazon — и разбилась сразу после старта
Итоги пятого Национального рекламного форума: видеть и создавать новое
23-24 сентября в Москве прошел юбилейный Национальный рекламный форум с обновленной тематикой «Бренды. Потребители. Коммуникации».
30 сентября миллионы людей потеряют доступ в интернет. Причина неожиданная
Миллионы гаджетов на Android, Windows и iOS отключатся от интернета 30 сентября
«Тестовое испытание»: как в России проводятся нелегальные собачьи бои
Readovka сообщила о проведении в Крыму и на Ставрополье собачьих боев
Дамы с собачками: как прошло вручение премии Golden Pet 2021
«Поза по-турецки»: чем закончился скандал с «молитвой Аллаху» в школе
Муфтият отреагировал на инцидент в пермской школе
«Картина COVID-19 стала напоминать ротавирусную инфекцию»
Иммунолог Болибок назвал новый симптом «дельта»-штамма коронавируса
Силовики задержали в Омске 15-летнюю школьницу, готовившую взрыв
Как предотвращаются атаки на учебные заведения после стрельбы в Перми
Суицид перед нарядом: на Урале погиб второй солдат за два дня
Солдат покончил с собой в воинской части на Урале, где накануне погиб другой срочник
«Существование предела продолжительности человеческой жизни маловероятно»
Ученые не нашли предела возможной продолжительности жизни
Пластырь на шею и лента под простыней. Неожиданные гаджеты для улучшения сна
Семь странных устройств, которые должны помочь заснуть
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях