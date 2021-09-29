Путин объяснил, как ему удалось избежать заражения коронавирусом

Около трех десятков человек в окружении президента Владимира Путина заболели COVID-19. Самому главе России удалось избежать инфицирования благодаря высокому уровню антител. Об этом Путин заявил на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи — эта встреча стала первой для российского лидера с момента выхода из самоизоляции.

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими COVID-19, потому что у него высокий титр антител. Переговоры двух лидеров прошли в среду, 29 сентября, в Сочи.

«У меня титры высокие, мне, слава богу, повезло», — сказал глава государства.

Путин рассказал, что среди заболевших из его окружения был и адъютант, с которым он работал с утра до вечера.

«У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», — подчеркнул российский лидер, посоветовав Эрдогану при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться «Спутником».

«Я уже это сделал, третью дозу», — ответил президент Турции. «Тогда в следующий раз», — с улыбкой парировал Путин.

Путин отметил, что у него по-прежнему высокий титр антител. В ответ на уточняющий вопрос, каков именно их уровень, президент РФ сказал, что не может назвать точное число. «Я не помню, они по-разному считают. Где-то 15-16. Но у меня высокий уровень», — пояснил он.

Эрдоган, в свою очередь, сказал, что у него уровень антител был больше 1100. «Но это по разным подсчетам», — заметил Путин.

Переговоры с президентом Турции в Сочи стали первой очной встречей Путина после выхода из самоизоляции. Президент России ранее проводил переговоры в онлайн-режиме. Глава государства 14 сентября ушел на карантин из-за того, что в его ближайшем окружении выявили несколько десятков случаев заражения коронавирусом. Однако у самого главы государства признаков заражения не обнаружили.

Как позднее добавил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заболевшие COVID-19 работники были привиты только один раз. Сообщалось также, что образ жизни Путина на самоизоляции не поменялся: у него был доступ ко всем необходимым средствам связи, документообороту и другим инструментам работы — президент постоянно поддерживал связь с членами правительства.

До ухода Путина на самоизоляцию стало известно, что он привился российской вакциной «Спутник V» — и сделал это еще в феврале 2021 года. В ходе «прямой линии» этим летом президент объяснял, почему процесс его вакцинации от коронавируса не попал на видео. По словам Владимира Путина, он не считает публикацию такого видео особо важным делом.

«А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?» — пошутил Путин. Он также сообщил, что его просили не конкретизировать, какой вакциной он воспользовался.

«Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой», — сказал тогда президент. Путин отметил, что решение о выборе вакцины принимал, исходя из более длительного срока действия «Спутника V».

В апреле 2020 года — после начала пандемии — президент РФ временно прекратил встречаться с чиновниками лично и участвовать в мероприятиях. Добавим, что прошлой весной коронавирусную инфекцию перенесли несколько чиновников, работающих в правительстве и Кремле. В частности, тогда сообщалось о заражении премьер-министра Михаила Мишустина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. А спустя год положительный тест сдал в том числе и помощник главы государства Максим Орешкин. Все они вылечились и вернулись к исполнению своих служебных обязанностей. Президент тогда не уходил на самоизоляцию, поскольку не имел контактов с этими чиновниками до их заражения.