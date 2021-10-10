Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Команда Собчак пообещала помочь семьям погибших и пострадавших в ДТП 18:53
Тренер сборной Словении: мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет за сборную России 18:48
Еще два человека скончались от отравления суррогатным спиртным в Оренбуржье 18:44
У здания парламента Грузии проходит акция с требованием освободить Саакашвили 18:38
Фигурант уголовного дела о ДТП с участием Собчак отпущен под подписку... 18:33
В Калифорнии магазины игрушек обязали оборудовать гендерно нейтральные отделы 18:31
В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма с Украиной 18:26
Экс-глава МИД Украины считает силу и жестокость США ключом к победе над Россией 18:12
Американский хоккеист расторг контракт с украинским клубом из-за расистского скандала... 18:11
Водитель Volkswagen заявил, что Собчак не стала помогать пострадавшим 18:10
Общество

Необъявленный локдаун. Какие ограничения вводят в российских регионах

Число заболевших COVID-19 в России за неделю стало максимальным в 2021 году

close
100%
Сергей Фадеичев/ТАСС
Для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, власти многих субъектов РФ принимают новые меры либо усиливают уже действующие. При этом на федеральном уровне рассчитывают справиться с новой волной эпидемии без локдауна. Заболеваемость в России растет четвертую неделю подряд и уже стала максимальной с конца 2020 года. О том, как в регионах пытаются переломить сложную ситуацию с COVID-19, — в материале «Газеты.Ru».

В России число заболевших COVID-19 на уходящей неделе оказалось максимальным в 2021 году. На этом фоне в целом ряде регионов вводятся новые ограничения и ужесточаются меры, направленные на дальнейшую борьбу с коронавирусом.

Так, власти Воронежской области с 12 октября сократят режим работы для заведений общепита до 21:00, а также переведут на дистанционный режим работы образовательные организации.

В Крыму отправили половину сотрудников госучреждений и всех пожилых работников на «удаленку», а студентов — на домашний режим обучения. Предприятия сферы обслуживания и торговли, имеющие уровень вакцинации персонала менее 80%, обязали допускать к работе невакцинированных сотрудников только на основании отрицательных тестов. При этом руководители этих компаний должны будут за свой счет обеспечивать тестирование непривитых работников не реже раза в неделю.

Полуостров стал четвертым по заболеваемости COVID-19. Глава региона Сергей Аксенов ввел запрет на льготный проезд для пожилых людей в общественном транспорте, ночные пассажирские перевозки и проведение диспансеризации граждан в рамках базовой программы ОМС.

В Алтайском крае Роспотребнадзор порекомендовал ограничить работу общепита, ввести режим самоизоляции для людей старше 65 лет и разрешить проведение массовых мероприятий при заполняемости не более 50% от общей вместимости (но не более 500 человек).

В Бурятии могут ограничить посещение кафе и ресторанов без QR-кодов, передает портал TourDom.ru.

В Карелии также планируют ввести QR-коды для общепита и общественных мест, за исключением организаций, которые уже получили паспорта коллективного иммунитета. А это возможно в двух случаях: если 60% и более работников уже вакцинированы либо после 1 января этого года переболели COVID-19. Конкретные ограничительные меры примут в ближайшее время.

В Хакасии могут внести еще один пункт в действующие ограничения. Власти разрешат пропускать посетителей в кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что человек переболел COVID-19 менее шести месяцев назад.

В Чечне введут QR-коды для посещения ресторанов, ТРЦ и магазинов. В общественных местах будет действовать масочный режим, людей старше 65 лет обяжут соблюдать самоизоляцию. Также в республике ограничат заполняемость кинозалов, театров и прочих публичных мест.

В Саратовской области ввели ограничения на работу игровых площадок в торговых центрах и кальянных. Школы крупных городов и райцентров там находятся на дистанционном обучении (пока - до 11 октября), пишет ИА «ЖКХ-64». Кроме того, в регионе вводится принудительная вакцинация для государственных и муниципальных служащих.

В Нижегородской области дополнительно предписали привить 80% работников промышленных предприятий.

Ограничения из-за коронавируса с 11 октября также ужесточат в Татарстане и Адыгее, передает «Эхо Москвы». В Адыгее, в частности, с 8 октября закрыты фудкорты, а в Татарстане вводятся QR-коды при посещении общественных мест и самоизоляция для пожилых людей.

Статистика за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России растет четвертую неделю подряд и уже стала максимальной с конца 2020 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Смертность уже превысила прошлогодние показатели — за последние семь дней в стране зарегистрировали почти 6,5 тыс. летальных исходов, что превышает максимумы предыдущей осенне-зимней волны более чем в полтора раза.

В России за последние семь дней выявили 188 829 случаев заражения — на 14% больше, чем на прошлой неделе. В 2021 году это максимум — в последний раз больше инфицированных за неделю в стране выявляли 21-27 декабря.

С учетом численности населения заболеваемость увеличилась с 16,2 до 18,4 случая в день на 100 тыс. человек — это наибольшее значение индикатора с самого начала января.

В то же время коэффициент распространения коронавируса по итогам недели немного снизился и составил 1,11.

Количество россиян, которые находятся под медицинским наблюдением, уже превысило 1 млн, сообщили в Минздраве.

Главные очаги

География эпидемии пока остается прежней — основными очагами являются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, на которые на этой неделе пришлось 32,2% всех заболевших в стране против 29,7% на прошлой.

Несмотря на быстрый рост заболеваемости и высокую смертность, российский власти рассчитывают справиться с новой волной эпидемии без локдауна. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова представила пакет мер, предполагающий в числе прочего возможность вводить жесткие ограничения только в отдельных муниципалитетах, гранты для «свободных от коронавируса» регионов, ускорение получения результатов тестирования на COVID-19 (с нынешних 48 до 24 часов), а также расширение практики QR-кодов.

На этом фоне более половины россиян (61%) утверждают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда, и это эффективный способ защиты от инфекций. Каждый десятый респондент (11%) придерживается обратного мнения — такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мы можем отвечать позитивом на позитив». Викторию Нуланд пустят в Россию
МИД: Россия и США на паритетных началах сняли санкции, чтобы визит Нуланд состоялся
«Очень спешил и гнал по встречке». Что известно о ДТП с Собчак
Собчак попала в автомобильную аварию в Сочи, есть погибшие
Крушение самолета L-410 в Татарстане. Главное
Минздрав: 16 человек из 22 погибли в авиакатастрофе в Татарстане
Фигурант уголовного дела о ДТП с участием Собчак отпущен под подписку о невыезде
В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма с Украиной
У здания парламента Грузии проходит акция с требованием освободить Саакашвили
В Калифорнии магазины игрушек обязали оборудовать гендерно нейтральные отделы
Новости и материалы
Тренер сборной Словении: мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет за сборную России
Еще два человека скончались от отравления суррогатным спиртным в Оренбуржье
Экс-глава МИД Украины считает силу и жестокость США ключом к победе над Россией
Американский хоккеист расторг контракт с украинским клубом из-за расистского скандала
Водитель Volkswagen заявил, что Собчак не стала помогать пострадавшим
Россия депортировала грузина, сбежавшего из-под конвоя во Внуково
Уткин о высказывании Загитовой: Алина настолько красива, что ей не обязательно быть умной
Сборная Италии обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций
Синоптик Тишковец рассказал, когда закончится бабье лето
Jyllands-Posten: Европу ждет топливный кризис из-за аномально холодной зимы
В Москве открыли памятник Эдуарду Лимонову
Волочкова оценила ситуацию с техникой безопасности в Большом театре
Захарова раскритиковала решение ФРГ в отношении блокадников-евреев
Почетный президент РФС о новом тренере «Локомотива»: понятия не имею, кто это такой
Метеоролог рассказал, что в октябре в Москве заморозков не ожидается
Кожевников прокомментировал слова экс-игрока НХЛ о том, что Овечкин «кончился»
На Украине заявили, что Крым можно вернуть «за пять минут»
Жириновский назвал пандемию «гражданской войной» и призвал обеспечить победу «белых»
Все новости
Бабье лето закончится затяжными дождями
Синоптик спрогнозировал конец бабьего лета 12 октября
«Просто большой позор»: у дома Порошенко произошли столкновения
Демонстранты пытались прорваться в дом Порошенко
Экспансия или добрососедство: зачем Узбекистану понадобились российские земли
Заинтересованность в российско-узбекском агропроекте выразили уже 23 субъекта РФ
«В отличие от Восточной Европы, Балканы Евросоюзу не нужны»
Почему Балканским странам закрыт путь в ЕС и выгодно ли это России
«Белорусский диктатор шантажирует Европу мигрантами»
В Германии пытаются установить связь Лукашенко с переброской нелегалов
«Россия и Китай уже изучают нашу технику»
Трамп: оставленные в Афганистане вертолеты Apache попадут в руки «врагов»
Извержение вулкана на острове Пальма усилилось
Впервые Гитлера остановили на советском Севере
80 лет назад РККА одержала победу над немецкими войскам в Заполярье и Карелии
29 жертв, 9 задержанных: главное об отравлении алкоголем в Оренбуржье
В Оренбургской области выявлен новый очаг отравления контрафактным спиртным
За что машину могут принудительно снять с учета в ГИБДД
Какие есть основания для прекращения регистрации автомобиля
Самый загадочный теракт в СССР: как взорвали Ту-104 над Внуково
50 лет назад был взорван советский Ту-104, летевший из Москвы в Симферополь
Таиланд, Италия и Турция: где россияне предпочитают лечить осеннюю хандру
По оценкам экспертов, за границей в этом году смогли отдохнуть всего 17% россиян
«Не хватает только стены»: «ВКонтакте» исполнилось 15 лет
Как менялся дизайн «ВКонтакте» за 15 лет существования соцсети
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях