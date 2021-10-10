Число заболевших COVID-19 в России за неделю стало максимальным в 2021 году

Для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, власти многих субъектов РФ принимают новые меры либо усиливают уже действующие. При этом на федеральном уровне рассчитывают справиться с новой волной эпидемии без локдауна. Заболеваемость в России растет четвертую неделю подряд и уже стала максимальной с конца 2020 года. О том, как в регионах пытаются переломить сложную ситуацию с COVID-19, — в материале «Газеты.Ru».

В России число заболевших COVID-19 на уходящей неделе оказалось максимальным в 2021 году. На этом фоне в целом ряде регионов вводятся новые ограничения и ужесточаются меры, направленные на дальнейшую борьбу с коронавирусом.

Так, власти Воронежской области с 12 октября сократят режим работы для заведений общепита до 21:00, а также переведут на дистанционный режим работы образовательные организации.

В Крыму отправили половину сотрудников госучреждений и всех пожилых работников на «удаленку», а студентов — на домашний режим обучения. Предприятия сферы обслуживания и торговли, имеющие уровень вакцинации персонала менее 80%, обязали допускать к работе невакцинированных сотрудников только на основании отрицательных тестов. При этом руководители этих компаний должны будут за свой счет обеспечивать тестирование непривитых работников не реже раза в неделю.

Полуостров стал четвертым по заболеваемости COVID-19. Глава региона Сергей Аксенов ввел запрет на льготный проезд для пожилых людей в общественном транспорте, ночные пассажирские перевозки и проведение диспансеризации граждан в рамках базовой программы ОМС.

В Алтайском крае Роспотребнадзор порекомендовал ограничить работу общепита, ввести режим самоизоляции для людей старше 65 лет и разрешить проведение массовых мероприятий при заполняемости не более 50% от общей вместимости (но не более 500 человек).

В Бурятии могут ограничить посещение кафе и ресторанов без QR-кодов, передает портал TourDom.ru.

В Карелии также планируют ввести QR-коды для общепита и общественных мест, за исключением организаций, которые уже получили паспорта коллективного иммунитета. А это возможно в двух случаях: если 60% и более работников уже вакцинированы либо после 1 января этого года переболели COVID-19. Конкретные ограничительные меры примут в ближайшее время.

В Хакасии могут внести еще один пункт в действующие ограничения. Власти разрешат пропускать посетителей в кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что человек переболел COVID-19 менее шести месяцев назад.

В Чечне введут QR-коды для посещения ресторанов, ТРЦ и магазинов. В общественных местах будет действовать масочный режим, людей старше 65 лет обяжут соблюдать самоизоляцию. Также в республике ограничат заполняемость кинозалов, театров и прочих публичных мест.

В Саратовской области ввели ограничения на работу игровых площадок в торговых центрах и кальянных. Школы крупных городов и райцентров там находятся на дистанционном обучении (пока - до 11 октября), пишет ИА «ЖКХ-64». Кроме того, в регионе вводится принудительная вакцинация для государственных и муниципальных служащих.

В Нижегородской области дополнительно предписали привить 80% работников промышленных предприятий.

Ограничения из-за коронавируса с 11 октября также ужесточат в Татарстане и Адыгее, передает «Эхо Москвы». В Адыгее, в частности, с 8 октября закрыты фудкорты, а в Татарстане вводятся QR-коды при посещении общественных мест и самоизоляция для пожилых людей.

Статистика за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России растет четвертую неделю подряд и уже стала максимальной с конца 2020 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Смертность уже превысила прошлогодние показатели — за последние семь дней в стране зарегистрировали почти 6,5 тыс. летальных исходов, что превышает максимумы предыдущей осенне-зимней волны более чем в полтора раза.

В России за последние семь дней выявили 188 829 случаев заражения — на 14% больше, чем на прошлой неделе. В 2021 году это максимум — в последний раз больше инфицированных за неделю в стране выявляли 21-27 декабря.

С учетом численности населения заболеваемость увеличилась с 16,2 до 18,4 случая в день на 100 тыс. человек — это наибольшее значение индикатора с самого начала января.

В то же время коэффициент распространения коронавируса по итогам недели немного снизился и составил 1,11.

Количество россиян, которые находятся под медицинским наблюдением, уже превысило 1 млн, сообщили в Минздраве.

Главные очаги

География эпидемии пока остается прежней — основными очагами являются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, на которые на этой неделе пришлось 32,2% всех заболевших в стране против 29,7% на прошлой.

Несмотря на быстрый рост заболеваемости и высокую смертность, российский власти рассчитывают справиться с новой волной эпидемии без локдауна. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова представила пакет мер, предполагающий в числе прочего возможность вводить жесткие ограничения только в отдельных муниципалитетах, гранты для «свободных от коронавируса» регионов, ускорение получения результатов тестирования на COVID-19 (с нынешних 48 до 24 часов), а также расширение практики QR-кодов.

На этом фоне более половины россиян (61%) утверждают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда, и это эффективный способ защиты от инфекций. Каждый десятый респондент (11%) придерживается обратного мнения — такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса.