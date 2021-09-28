Два региона России введут QR-коды

Мнения специалистов о том, началась ли четвертая волна COVID-19, расходятся, но факт остается фактом — в ряде российских регионов идет рост заболеваемости, констатировал 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На этом фоне местные власти возвращают различные ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. В числе наиболее востребованных мер – QR-коды.

Во многих российских регионах в последние несколько дней власти возвращают различные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В числе мер противодействия дальнейшему росту количества заразившихся – QR-коды, которые получают прошедшие вакцинацию жители, а также переболевшие COVID-19.

Так, в Пермском крае, начиная со следующей недели, посетить культурно-массовые мероприятия можно будет только при наличии QR-кодов – об этом во вторник сообщил глава региона Дмитрий Махонин. Власти также приостановили деятельность детских игровых комнат и центров и продлили все остальные меры до 31 октября. В частности, лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию.

В Удмуртии новые ограничения вводятся уже с 29 сентября. «Во-первых, запретить деятельность фуд-кортов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, автозаправочных станциях, а также там, где оказываются услуги общественного питания с использованием служб доставки», — указал премьер-министр республики Ярослав Семенов.

Он пояснил, что предприятия общепита смогут вести деятельность в двух вариантах: либо при заполняемости залов до 50%, либо при полной загрузке, но с наличием у клиентов сертификатов о вакцинации или отрицательных результатов тестов на коронавирус, сделанных не ранее чем за 72 часа. На аналогичных условиях с 5 октября возможно посещение физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий.

С 25 сентября в Заречном (Пензенская область) запретили вход в местный дворец спорта людям, не имеющим QR-код. «Учреждение вправе устанавливать требования для входного контроля, определять, предоставлять услугу или нет. Запрет установлен в связи с тем, что во время оздоровительных услуг у нас проводятся тренировочные мероприятия. Вы подвергаете риску не только себя, но и людей, которые находятся в бассейне», — приводит «ПензаИнформ» комментарий председателя комитета по физической культуре и спорту города Валерия Сирюшова.

QR-коды для посещения фитнес-центров введут и в Самарской области. Как уточнил губернатор Дмитрий Азаров, на подготовку введения соответствующих ограничений организациям дадут две недели.

В Саратовской области «дополнительные меры в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения» приняты с 27 сентября. В частности, запрещается проведение концертных, зрелищных мероприятий вне организаций культуры, передает ИА «ЖКХ-64».

О четвертой волне коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом в России фиксирует правительственный штаб. Мнения специалистов о четвертой волне COVID-19 расходятся, отметил при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идет, кто-то — что она только начинается. Но факт остается фактом. В ряде регионов идет рост», — прокомментировал он сложившуюся ситуацию в беседе с РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что регионам делегированы особые полномочия в вопросе борьбы с коронавирусом. Они отслеживают ситуацию на местах и принимают решения о необходимых мерах.

Добавим, что за последние сутки в стране зарегистрировали 852 летальных исхода от COVID-19 — это новый максимум. Всего за время пандемии умер 205 531 пациент. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,75%, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 21 559, в Москве — на 2 541. В столице скончались 63 заболевших.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник составил 1,08, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Заразился каждый 20-й россиянин

Доля россиян, заразившихся коронавирусом с начала пандемии, превысила 5%.

«По информации штаба, в общей сложности в стране заразились 7 464 708 человек, что немного превышает 5% всех ее жителей. Таким образом, болел в прошлом или болеет сейчас каждый двадцатый россиянин», — пишет агентство.

Среди регионов первое место по количеству выявленных случаев занимает Москва, где заразились 1 626 918 человек (почти 13% жителей). В Санкт-Петербурге насчитывается 616 707 заболевших (более 11%), в Подмосковье — 446 718 (около 6%).