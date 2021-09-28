Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-президент «Локомотива» Наумов: верю, что «Зенит» победит... 19:28
В Приморье мужчина попытался убить местного бизнесмена 19:25
Тетя пропавшего из воинской части на Урале срочника объяснила, почему он... 19:25
Пакистану угрожает дефицит газа 19:25
В МИД прокомментировали заявление о «красивой переводчице Путина»... 19:20
Булыкин рассказал, что может помочь «Спартаку» проявить себя в матче... 19:18
Народный артист Ролдугин рассказал о «поразительном» музыкальном таланте... 19:16
Полицейский украл из магазина платежные терминалы под предлогом борьбы... 19:05
В США заявили, что талибы* не разорвали связи с «Аль-Каидой»* 19:02
Губерниев заявил, что с удовольствие встретит Усика с чемпионским поясом... 19:00
Общество

Регионы снимают послабления. Как Россия встречает новую волну COVID-19

Два региона России введут QR-коды

close
100%
Гришкин Денис/Агентство «Москва»
Мнения специалистов о том, началась ли четвертая волна COVID-19, расходятся, но факт остается фактом — в ряде российских регионов идет рост заболеваемости, констатировал 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На этом фоне местные власти возвращают различные ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. В числе наиболее востребованных мер – QR-коды.

Во многих российских регионах в последние несколько дней власти возвращают различные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В числе мер противодействия дальнейшему росту количества заразившихся – QR-коды, которые получают прошедшие вакцинацию жители, а также переболевшие COVID-19.

Так, в Пермском крае, начиная со следующей недели, посетить культурно-массовые мероприятия можно будет только при наличии QR-кодов – об этом во вторник сообщил глава региона Дмитрий Махонин. Власти также приостановили деятельность детских игровых комнат и центров и продлили все остальные меры до 31 октября. В частности, лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию.

В Удмуртии новые ограничения вводятся уже с 29 сентября. «Во-первых, запретить деятельность фуд-кортов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, автозаправочных станциях, а также там, где оказываются услуги общественного питания с использованием служб доставки», — указал премьер-министр республики Ярослав Семенов.

Он пояснил, что предприятия общепита смогут вести деятельность в двух вариантах: либо при заполняемости залов до 50%, либо при полной загрузке, но с наличием у клиентов сертификатов о вакцинации или отрицательных результатов тестов на коронавирус, сделанных не ранее чем за 72 часа. На аналогичных условиях с 5 октября возможно посещение физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий.

С 25 сентября в Заречном (Пензенская область) запретили вход в местный дворец спорта людям, не имеющим QR-код. «Учреждение вправе устанавливать требования для входного контроля, определять, предоставлять услугу или нет. Запрет установлен в связи с тем, что во время оздоровительных услуг у нас проводятся тренировочные мероприятия. Вы подвергаете риску не только себя, но и людей, которые находятся в бассейне», — приводит «ПензаИнформ» комментарий председателя комитета по физической культуре и спорту города Валерия Сирюшова.

QR-коды для посещения фитнес-центров введут и в Самарской области. Как уточнил губернатор Дмитрий Азаров, на подготовку введения соответствующих ограничений организациям дадут две недели.

В Саратовской области «дополнительные меры в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения» приняты с 27 сентября. В частности, запрещается проведение концертных, зрелищных мероприятий вне организаций культуры, передает ИА «ЖКХ-64».

О четвертой волне коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом в России фиксирует правительственный штаб. Мнения специалистов о четвертой волне COVID-19 расходятся, отметил при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идет, кто-то — что она только начинается. Но факт остается фактом. В ряде регионов идет рост», — прокомментировал он сложившуюся ситуацию в беседе с РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что регионам делегированы особые полномочия в вопросе борьбы с коронавирусом. Они отслеживают ситуацию на местах и принимают решения о необходимых мерах.

Добавим, что за последние сутки в стране зарегистрировали 852 летальных исхода от COVID-19 — это новый максимум. Всего за время пандемии умер 205 531 пациент. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,75%, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 21 559, в Москве — на 2 541. В столице скончались 63 заболевших.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник составил 1,08, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Заразился каждый 20-й россиянин

Доля россиян, заразившихся коронавирусом с начала пандемии, превысила 5%.

«По информации штаба, в общей сложности в стране заразились 7 464 708 человек, что немного превышает 5% всех ее жителей. Таким образом, болел в прошлом или болеет сейчас каждый двадцатый россиянин», — пишет агентство.

Среди регионов первое место по количеству выявленных случаев занимает Москва, где заразились 1 626 918 человек (почти 13% жителей). В Санкт-Петербурге насчитывается 616 707 заболевших (более 11%), в Подмосковье — 446 718 (около 6%).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
На каких условиях Россия разрешит США использовать свои военные базы
«Полез на столб, чтобы сориентироваться»: на Урале погиб солдат-срочник
В Свердловской области найдено тело пропавшего срочника
«Украину взяли в клещи и посадили на голодный паек»
Эксперты объяснили дипломатический конфликт между Киевом и Будапештом
В МИД прокомментировали заявление о «красивой переводчице Путина» на встрече с Трампом
Соратник Навального Волков объявлен в розыск
Народный артист Ролдугин рассказал о «поразительном» музыкальном таланте Путина
Московский бизнесмен объяснил, зачем ему патент на ЛГБТ-флаг
Новости и материалы
Экс-президент «Локомотива» Наумов: верю, что «Зенит» победит с разницей в два мяча
В Приморье мужчина попытался убить местного бизнесмена
Тетя пропавшего из воинской части на Урале срочника объяснила, почему он заблудился в лесу
Пакистану угрожает дефицит газа
Булыкин рассказал, что может помочь «Спартаку» проявить себя в матче с «Наполи»
Полицейский украл из магазина платежные терминалы под предлогом борьбы с азартными играми
В США заявили, что талибы* не разорвали связи с «Аль-Каидой»*
Губерниев заявил, что с удовольствие встретит Усика с чемпионским поясом в Крыму
Источник раскрыл подробности о состоянии госпитализированной Ларисы Гузеевой
Неизвестный застрелил человека в Вологодской области
Афганистану предсказали финансовый крах
В Тюмени, скатившись с горки, скончалась посетительница аквапарка
Тренер «Мальме»: Дзюба широко известен не только в России
В США заявили, что уход из Афганистана нанес ущерб репутации Вашингтона
Назван ожидаемый уровень безработицы в России
Экс-вратарь ЦСКА удивлен вызовом Лунева в сборную России
Булыкин рассказал, какой футбол покажут «Локомотив» и «Лацио» в Лиге Европы
Песков ответил на заявления о «привлекательной переводчице Путина» на встрече с Трампом
Все новости
«Девочки Тутберидзе переживают сложный год, зачем подливать масла в огонь»
Хореограф Тутберидзе сравнил фанатов Загитовой и Медведевой с лающими собаками
«Металлистам было в кайф выступить в большевистской столице мирового зла»
AC/DC, людское месиво и драки с милицией: участники — о фестивале «Монстры рока»
Грозит ли миру дефицит iPhone после закрытия фабрик в КНР
Поставщики Apple перестают работать по требованию властей Китая
Выплаты на детей и «санитарный щит». Какие законы вступят в силу в октябре
Володин рассказал, что изменится в законодательстве с 1 октября
Такси хотят избавить от убийц, грабителей и насильников
Эксперт считает, что люди с судимостью обойдут запрет на работу в такси
«Распознать подделку легко: добавьте в мед каплю йода»
Пчеловод рассказал, как отличить натуральный мед от фальшивки
Кадры с места обрушения пешеходного моста на автомобили в Пермском крае
«Ждем с ведрами, но наша очередь порой не подходит»
В Афганистане из-за войны началась катастрофическая засуха
«Во Владимире нельзя болеть за гостевые команды»
Болельщиков ярославского «Шинника» посадили в ИВС за проход по проезжей части
Отношений «на расстоянии» с бигтехом не построить
Почему одной лишь регуляторики в отношении ИТ-гигантов недостаточно
Пентагон и Минобороны РФ обсудили идею совместного базирования
WSJ: США заинтересовало предложение Путина о совместном использовании российских баз
Загадка Красного Пятна: шторм на Юпитере усилился
Hubble обнаружил странные изменения в Большом Красном Пятне Юпитера
Оружейники попали в переделку
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 18 регионах страны
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях