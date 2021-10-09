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Общество

Новая теория появления COVID-19: вирус передали шахтеры

BRP: коронавирус мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайца

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Куньмин, провинция Юньнань

Куньмин, провинция Юньнань

cnsphoto via Reuters
В США выдвинули еще одну версию о происхождении возбудителя COVID-19: коронавирус мог зародиться в организме китайского шахтера, умершего еще в 2012 году. Как утверждает исполнительный директор Bioscience Resource Project Джонатан Латэм, вирус многократно мутировал, и именно эти образцы тогда были отправлены для изучения в лабораторию в Ухане, откуда впоследствии предположительно и произошла утечка.

Коронавирус нового типа мог зародиться и эволюционировать в организме китайского шахтера еще в 2012 году. Соответствующую версию распространил исполнительный директор организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм, пишет в субботу, 9 октября, газета The Telegraph.

По его словам, вирус может совершать «эволюционные скачки» и переживать множественные мутации, когда в течение долгого времени находится в теле одного человека.

«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию SARS-CoV-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», — рассказал Латэм.

В публикации уточняется, что в 2012 году группа китайских горняков разгребала остатки помета летучих мышей в шахте в провинции Юньнань. У шести рабочих впоследствии выявили «похожую на пневмонию» болезнь. В итоге три человека умерли, еще трое провели в больнице до шести месяцев.

Год спустя в этой же местности ученые из города Ухань обнаружили коронавирус летучих мышей (RaTG13), который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19, говорится в материале.

«Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», — сообщил Латэм.

По его словам, образцы вируса из тела умершего шахтера были направлены для изучения в лабораторию в Ухане, где затем предположительно произошла утечка именно этого вируса, что и привело к пандемии.

99% — в пользу лабораторной утечки

На этом фоне в американской прессе появились новые публикации в пользу теории о лабораторной утечке, вызвавшей пандемию коронавируса – об этом говорится в статье The Wall Street Journal. Издание приводит мнения почетного профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера и основателя Atossa Therapeutics Стивена Куэя.

Эксперты утверждают, что до начала пандемии в китайских провинциях Хубэй и Шэньси были зафиксированы случаи множественного заболевания с неизвестным возбудителем и симптомами ОРВИ.

«Если бы новый коронавирус был разработан учеными, в обществе не было бы случаев заражения, пока он не ускользнет из лаборатории. В ходе расследования ВОЗ были проанализированы хранящиеся образцы, и, как было установлено, уровень заражений до пандемии составил ноль», — отмечается в публикации.

По словам ученых, все факты свидетельствуют об утечке коронавируса из лаборатории, где применялись технологии для его ускоренной эволюции. Вероятность своей гипотезы американские эксперты оценили в 99%.

О распространении коронавируса в России

В России за последние сутки зарегистрировали 968 смертей из-за коронавируса, что стало новым максимумом с начала пандемии - об этом 9 октября сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В стране фиксируют свыше 900 летальных исходов четвертый день подряд.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие 24 часа возросло на 29 362 - это максимум с 24 декабря 2020 года.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,07. В Москве показатель вырос до 1,18, следует из подсчетов ТАСС.

Индикатор оказался ниже единицы только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он сократился до 0,91 (минимум с 13 сентября). Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

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