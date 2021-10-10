Воронежские власти сократят работу кафе и переведут все школы на удаленку

В Воронежской области сокращают режим работы заведений общепита до 21.00 и переводят на дистанционный режим работы образовательные организации. Решение было принято региональным правительством в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС.

С 12 октября школы Воронежа перейдут на дистанционное обучение для всех классов, а также все организации, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки. При этом в рамках учебного плана остается возможность индивидуальной очной работы.

Также власти региона рекомендуют работодателям перевести на удаленку или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, дети которых обучаются в начальной школе.

«Высшей школе и профессиональным образовательным организациям рекомендовано с 12 октября проводить в онлайн-формате лекции, практические и лабораторные работы», — уточнило воронежское правительство.

Кроме того, в регионе 11 октября вводится режим самоизоляции для непривитых людей старше 65 лет. С 9 октября запретили проводить спортивные мероприятия с привлечением зрителей, работать концертным площадкам, ярмаркам, рынкам по розничной продаже непродовольственных товаров.