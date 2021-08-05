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Общество

Тува, Коми, Севастополь: где в России обстановка с COVID-19 вызывает опасения властей

Мурашко назвал регионы с тревожной ситуацией с коронавирусом

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Сотрудники МЧС РФ во время мероприятий по дезинфекции проезжей части на одной из улиц в Кызыле, 2021 год

Сотрудники МЧС РФ во время мероприятий по дезинфекции проезжей части на одной из улиц в Кызыле, 2021 год

Илья Наймушин/РИА «Новости»
Шесть регионов и Севастополь вызывают тревогу у властей из-за роста заболеваемости COVID-19. Туда направили дополнительные бригады медиков. В целом в России эпидемическая ситуация выравнивается за счет улучшения обстановки в Москве и Петербурге. В больницах с коронавирусом лежат почти 200 тыс. россиян, 11% из них — в тяжелом состоянии.

Эпидемическая ситуация в Севастополе, Красноярском крае, Магаданской, Астраханской и Самарской областях, а также республиках Тыва и Коми вызывает наибольшую тревогу среди российских регионов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская и также Самара и Красноярский край», — сообщил министр. Он отметил, что в некоторые из этих субъектов направлены специальные бригады медиков для оказания организационно-методической и лечебной помощи.

Несмотря на это ситуация с COVID-19 в стране в целом, по словам Мурашко стабилизируется: замедлился прирост числа заболевших, лиц, находящихся под наблюдениям врачей. Улучшение обстановки, в первую очередь, произошло за счет Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В столичном регионе власти постепенно сокращают количество коек для коронавирусных больных.

В других регионах эпидемическая обстановка остается напряженной, во многих идет рост заболеваемости. Сейчас под наблюдением врачей находятся 900 тыс. россиян, 78% из них лечатся от коронавирусной инфекции амбулаторно. Прирост пациентов несколько замедлился по сравнению с предыдущими неделями. В стационарах находятся 196 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. У 11% госпитализированных болезнь протекает в тяжелой форме. Всего для больных COVID-19 в стране развернуто 234 тыс. коек, дефицита в них не наблюдается.

Глава Минздрава также сообщил, что к 5 августа в России от коронавируса привиты 38,9 млн человек. За последнюю неделю число привитых увеличилось на 4 млн. По темпам вакцинации сейчас лидируют Белгородская, Псковская, Архангельская, Самарская области, Ингушетия и Чечня. По охвату вакцинами на первом месте Москва и Подмосковье, Белгородская область и Ненецкий АО. Мурашко отметил, что первоочередная вакцинация пожилого населения дала эффект. «Снижение заболеваемости у категории населения старше 60 лет отмечается именно за счет ранее проведенной вакцинации в весенний период и начале летнего периода», — подчеркнул министр.

По данным оперативных штабов, Коми, Тува и Магаданская область входят в топ-15 российских регионов по числу заражений на 100 тыс. населения. К четвергу в Туве заболели с начала пандемии 22,1 тыс. человек, в Коми — 56,5 тыс. В Магаданской области 9,6 тыс. заболевших, в Самарской 78,6 тыс., в Астраханской 44,8 тыс., в Красноярском крае 60,3 тыс. В Севастополе — 21,6 тыс.

Астраханская область и Красноярский край входили в число проблемных с точки зрения распространения коронавируса регионов в середине июля. В конце прошлого месяца в Севастополе на протяжении недели суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией била рекорды. Из-за этого местные власти обязали всех непривитых туристов самоизолироваться в отелях до получения отрицательного результата ПЦР-теста.

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