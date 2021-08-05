Мурашко уточнил, что вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт» есть во всех регионах России

Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи/РИА «Новости»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» сейчас доступна во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Также начал поступать в регионы и сегодня в гражданский оборот поступил уже «Спутник Лайт», — уточнил глава ведомства во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

По словам Мурашко, касательно фактической доступности вакцины и производства — в гражданский оборот для внутреннего рынка выпустили 53 млн доз вакцины от COVID-19.

Как добавил глава Министерства здравоохранения, данная вакцина используется для повторной вакцинации против коронавируса.

Ранее в Минздраве назвали число привитых от коронавируса в России. Замминистра Олег Гриднев назвал темпы вакцинации «значительными», однако отметил, что в ряде регионов они снизились из-за сезона отпусков.

До этого в ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России.