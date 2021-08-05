Мурашко уточнил, что вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт» есть во всех регионах России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» сейчас доступна во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Также начал поступать в регионы и сегодня в гражданский оборот поступил уже «Спутник Лайт», — уточнил глава ведомства во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
По словам Мурашко, касательно фактической доступности вакцины и производства — в гражданский оборот для внутреннего рынка выпустили 53 млн доз вакцины от COVID-19.
Как добавил глава Министерства здравоохранения, данная вакцина используется для повторной вакцинации против коронавируса.
Ранее в Минздраве назвали число привитых от коронавируса в России. Замминистра Олег Гриднев назвал темпы вакцинации «значительными», однако отметил, что в ряде регионов они снизились из-за сезона отпусков.
До этого в ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России.