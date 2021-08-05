Путин заявил о всеобщей усталости от темы борьбы с COVID-19

Президент Владимир Путин в ходе совещания с кабмином заявил, что российским властям необходимо реагировать на изменяющуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет. Тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», — отметил он.

Также глава государства обратил внимание на то, что сейчас наступил самый разгар отпусков.

«Многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания», — уточнил российский президент.

Ранее российский президент во время совещания с членами правительства заявил, что лето 2021 года стало для страны очередным испытанием из-за коронавируса. По его словам в России необходимо повысить темпы вакцинации, однако не нужно ее навязывать.