Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, количество заболевших под наблюдением на сегодняшний день составляет 915 тыс. человек, 78% находятся на амбулаторном лечении, в стационарах — около 196 тыс. пациентов, из них в тяжелом состоянии — 11%.

«Достаточное количество мест и реанимационной защиты достаточно, но отмечаем, что сейчас течение заболевания все-таки требует повышенного внимания реаниматологов. Количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, по сравнению с предыдущими периодами выше», — добавил министр.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки было выявлено 23 120 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 6 379 904 жителей России, вылечились 5 700 212, умерли 162 509.