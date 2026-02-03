Размер шрифта
Врач развеяла распространенный миф о способах передачи оспы обезьян

Врач Уланкина: оспа обезьян передается не только половым путем
Shutterstock

Распространенное мнение о том, что вирус оспы обезьян может передаваться исключительно половым путем — заблуждение, создающее ложное чувство безопасности. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

При этом, по ее словам, половой контакт действительно является эффективным способом заражения, поскольку предполагает тесное соприкосновение кожных покровов и обмен биологическими жидкостями.

«С равным успехом вирус может передаваться и при несексуальном тесном контакте — в семье, между друзьями, при уходе за больным. Например, при объятиях, особенно в теплую погоду, когда происходит контакт обнаженной кожи, а также через общее постельное белье», — предупредила специалист.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в Московской области выявлены лица, контактирующие с заразившимся оспой обезьян, организовано медицинское наблюдение.

Первый пациент оказался в Домодедовской больнице два дня назад. В течение пяти дней температура мужчины поднималась до 39 градусов, а на лице наблюдалось высыпание. Диагноз подтвердился. Позднее стало известно о втором пациенте, поступившем в медучреждение.

Ранее доктор медицинских наук оценил вероятность пандемии оспы обезьян в России.
 
