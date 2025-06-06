Маск ответил на совет остыть

Маск заявил, что не будет выводить из эксплуатации корабль Dragon

Предприниматель Илон Маск заявил, что SpaceX не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее. Об этом сообщается на странице X бизнесмена.

Таким образом он ответил на совет одного из пользователей соцсети о том, что предпринимателю следует «остыть» на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Маск подчеркнул, что это «хороший совет» и пообещал не выводить Dragon из эксплуатации.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее стало известно, во сколько обошлась критика Трампа Илону Маску.