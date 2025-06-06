Стало известно, во сколько обошлась критика Трампа Илону Маску

Bloomberg: конфликт с Трампом стоил Маску $34 млрд в день

Конфликт с президентом США Дональдом Трампом обошелся американскому предпринимателю Илону Маску в $34 млрд за один день. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что предприниматель все еще занимает первое место в списке богатейших людей мира, но его состояние уменьшилось после критики Трампа до $334,5 млрд.

Начиная с 2025 года Маск потерял $97,9 млрд.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее в NASA ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon.