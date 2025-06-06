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В NASA ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon

NASA: управление продолжит выполнять цели президента США в области космоса
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Depositphotos

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства[ (NASA) продолжит выполнять цели президента США Дональда Трампа в области космоса, заявила представитель агентства Бетани Стивенс после обещания американского предпринимателя Илона Маска вывести из эксплуатации космический корабль Dragon. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, агентство продолжит реализовывать видение Трампа относительно будущего космоса, а также будет работать с партнерами NASA в отрасли, чтобы обеспечить выполнение целей президента США.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее рэпер Канье Уэст прокомментировал перепалку Маска и Трампа.

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