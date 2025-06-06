Рэпер Канье Уэст прокомментировал перепалку Маска и Трампа

Рэпер Канье Уэст прокомментировал перепалку американского бизнесмена Илона Маска и президента США Дональда Трампа. Об этом музыкант написал в своем X.
«Братья, только не это. Мы очень любим вас обоих», — заявил Канье.
До этого Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу.
Миллиардер также считает, что экономике США во второй половине 2025 года грозит рецессия из-за введенных Трампом пошлин на импорт.
Отношения между Дональдом Трампом и его бывшим соратником Илоном Маском серьезно ухудшились после ухода предпринимателя из Белого дома. Как пишет The Wall Street Journal, они злы и обижены друг на друга. Конфликт разгорелся из-за того, что бизнесмен раскритиковал «большой красивый закон» республиканца о продлении налоговых льгот и бюджете.
Президент также отказался сделать протеже Маска главой NASA и планирует отменить налоговые льготы, которые получает принадлежащая ему Tesla. На этом фоне Маск обрушился с критикой на нововведения Трампа, заявляя, что они «предали американский народ».
Ранее Трамп заявил, что Маск сошел с ума.