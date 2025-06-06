Рэпер Канье Уэст прокомментировал перепалку Маска и Трампа

Рэпер Канье Уэст призвал не ссориться Маска и Трампа, так как их все любят

Рэпер Канье Уэст прокомментировал перепалку американского бизнесмена Илона Маска и президента США Дональда Трампа. Об этом музыкант написал в своем X.

«Братья, только не это. Мы очень любим вас обоих», — заявил Канье.

До этого Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу.

Миллиардер также считает, что экономике США во второй половине 2025 года грозит рецессия из-за введенных Трампом пошлин на импорт.

Отношения между Дональдом Трампом и его бывшим соратником Илоном Маском серьезно ухудшились после ухода предпринимателя из Белого дома. Как пишет The Wall Street Journal, они злы и обижены друг на друга. Конфликт разгорелся из-за того, что бизнесмен раскритиковал «большой красивый закон» республиканца о продлении налоговых льгот и бюджете.

Президент также отказался сделать протеже Маска главой NASA и планирует отменить налоговые льготы, которые получает принадлежащая ему Tesla. На этом фоне Маск обрушился с критикой на нововведения Трампа, заявляя, что они «предали американский народ».

Ранее Трамп заявил, что Маск сошел с ума.