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Путин высказался о советском наследии химической промышленности

Путин: советское наследие химпромышленности было растрачено и растранжирено
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Евгений Козырев/РИА Новости

Советская химическая промышленность, которая в свое время занимала второе место в мире и первое — в Европе, была во многом растранжирена и растрачена. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий, лидера РФ цитирует ТАСС.

«Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря! Стыдно перед людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза, работали на будущие поколения», — сказал президент.

На форуме Путин также заявил, что температура на боеголовках баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» соответствует температуре на поверхности Солнца. Он добавил, что весь мир обсуждает «Орешник».

18 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев во время международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) сказал, что иностранцы проявляют интерес к российскому «Орешнику».

Ранее Путин заявил о необходимости развивать в России наукоемкие технологии.

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