Стало известно об интересе иностранцев к закупке «Орешника»

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев во время международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) заявил, что иностранцы проявляют интерес к российской баллистической ракетной системе средней дальности «Орешник». Его слова приводит ТАСС.

«Все спрашивают. Любому человеку, который занимается обороной или является участником производства вооружения или военной техники, всегда интересно: что же произошло, что же у России появилось», — заявил он.

21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Он подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сырский признал, что Украина неспособна перехватить «Орешник».