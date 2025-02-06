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Путин заявил о необходимости развивать в России наукоемкие технологии

Путин: России важно обеспечить превосходство наукоемких технологий
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

России важно обеспечить превосходство наукоемких технологий в разных сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что поручение правительству организовать дополнительные мероприятия для увеличения числа отечественных наукоемких технологий было дано в конце прошлого года.

«[Поручено] расширить вопросы, добавить мероприятия с тем, чтобы обеспечить не просто самодостаточность страны в важнейших отраслях, а превосходство отечественных наукоемких технологий и продукции жизненно важных сфер», — сказал он.

Кроме того, Путин обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад по субъектам России и потребовал повышать качество образования в регионах. Он отметил, что две трети победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников представляли всего четыре субъекта РФ. Это говорит о том, что в остальных регионах ситуация с образованием хуже.

Ранее Путин предрек скачок спроса на специалистов с средним профессиональным образованием.

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