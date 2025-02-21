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Путин: весь мир говорит про «Орешник»

Путин заявил, что весь мир обсуждает ракетную систему «Орешник»

Весь мир обсуждает российскую баллистическую ракетную систему средней дальности «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий, пишет РИА Новости.

«Ну вот весь мир говорит про «Орешник», — сказал глава государства.

По его словам, боеголовки ракеты созданы из уникальных материалов, которые выдерживают температуру, сравнимую с той, что на поверхности Солнца.

18 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев во время международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) заявил, что иностранцы проявляют интерес к российскому «Орешнику».

21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на применение Украиной дальнобойного оружия западного производства Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Он подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США признали, что НАТО беззащитно перед «Орешником».

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