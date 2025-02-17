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В Индии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Нью-Дели
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Александр Кряжев/РИА Новости

В центре Нью-Дели произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра Индии.

По данным центра, толчки были зафиксированы в 5:36 по местному времени (3:06 мск). По предварительной информации, эпицентр залегал на глубине пяти километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Накануне на западе Ирана произошли землетрясения магнитудой 4,4 и 5,4. Подземные толчки зафиксированы недалеко от города Хосейние в провинции Хузестан. Землетрясения произошли одно за другим, с разницей всего в семь минут.

В этот же день землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано у побережья Южных Курил. Очаг залегал на глубине 62 километров. Данные об ощутимости специалистам не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

Позже на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане у побережья южных Курил, в 186 километрах на юго-восток от необитаемого острова Симушир.

Ранее режим повышенной готовности ввели на Алтае после землетрясения.

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