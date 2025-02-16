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В западной части Ирана произошли два землетрясения

В иранском Хузестане произошли землетрясения магнитудой 4,4 и 5,4
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На западе Ирана произошли землетрясения магнитудой 4,4 и 5,4. Об этом сообщает информационное агентство Mehr.

Подземные толчки зафиксированы недалеко от города Хосейние в провинции Хузестан. Землетрясения произошли одно за другим, с разницей всего в семь минут.

Толчки слабо ощущались в приграничной с Ираком провинции Керманшах. В настоящее время сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

16 февраля сообщалось, что на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,9.

В тот же день у побережья Южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в Тихом океане в 101 километре южнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг залегал на глубине 62 километров.

15 февраля в Кош-Агачском районе республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Ранее в Сочи отчитались о разрушениях и пострадавших после землетрясения.

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