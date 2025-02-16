Землетрясение произошло у южных Курил

Землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано у побережья южных Курил. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло ночью 16 февраля. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 101 километре южнее необитаемого курильского острова Симушир», — сообщила собеседница агентства.

По словам Семеновой, очаг залегал на глубине 62 километра. Сейсмолог добавила, что данные об ощутимости специалистам не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

До этого подземные толчки в Кош-Агачском районе Алтая зафиксировали в 8:48 (4:48 по московскому времени), их ощутили местные жители.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что выявили незначительные повреждения штукатурки в средней школе села Купчегень в Онгудайском районе. Кроме того, произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач.

После землетрясения на Алтае ввели режим повышенной готовности.

Ранее три алтайских села остались без водоснабжения после землетрясения.