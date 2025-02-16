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Еще одно землетрясение произошло у побережья Южных Курил

У побережья Южных Курил за сутки произошло третье землетрясение
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Александр Кряжев/РИА Новости

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову сообщает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали 16 февраля в 18:43 по местному времени (10:43 по московскому времени). Очаг залегал на глубине в 52 километра. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане у побережья южных Курил, в 186 километрах на юго-восток от необитаемого острова Симушир.

Последствий подземных толчков в близлежащих населенных пунктах не ощутили, тревога цунами не объявлялась. Отмечается, что это уже третье землетрясение в этом регионе за последние сутки.

До этого, 16 февраля, у побережья Южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в Тихом океане в 101 километре южнее необитаемого курильского острова Симушир.Очаг залегал на глубине 62 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у побережья Южных Курил.

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