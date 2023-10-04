Маск заявил, что SpaceX доставит в космос в 4 раза больше груза, чем весь остальной мир

Предприниматель Илон Маск заявил, что возглавляемая им компания SpaceX в 2023 году доставит на орбиту Земли в четыре раза больше грузов, чем весь остальной мир. Об этом мультимиллиардер написал на своей странице в социальной сети X.
По словам Маска, в текущем году SpaceX планирует доставить на орбиту около 1600 тонн полезной нагрузки. Весь остальной мир доставит всего лишь около 400 тонн, большая часть из которых будет поставлена Китаем.
Ранее сообщалось, что возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX заключила с Космическими силами США первый контракт на предоставление американским военным спутниковой связи с помощью своей системы Starshield. Речь идет о заказах на выполнение до 2028 года работ на сумму $900 млн.
До этого сообщалось, что американская компания SpaceX направит в космос очередную партию мини-спутников, предназначенных для формирования орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
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