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Маск заявил, что SpaceX доставит в космос в 4 раза больше груза, чем весь остальной мир

Маск: SpaceX доставит в 2023 году на орбиту в 4 раза больше груза, чем весь мир

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SpaceX/twitter

Предприниматель Илон Маск заявил, что возглавляемая им компания SpaceX в 2023 году доставит на орбиту Земли в четыре раза больше грузов, чем весь остальной мир. Об этом мультимиллиардер написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Маска, в текущем году SpaceX планирует доставить на орбиту около 1600 тонн полезной нагрузки. Весь остальной мир доставит всего лишь около 400 тонн, большая часть из которых будет поставлена ​​Китаем.

Ранее сообщалось, что возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX заключила с Космическими силами США первый контракт на предоставление американским военным спутниковой связи с помощью своей системы Starshield. Речь идет о заказах на выполнение до 2028 года работ на сумму $900 млн.

До этого сообщалось, что американская компания SpaceX направит в космос очередную партию мини-спутников, предназначенных для формирования орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ранее Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу.

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