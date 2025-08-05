Скорее не было Наполеона, чем Армстронга на Луне: чего не понимают сторонники лунного заговора

Астронавт Нил Армстронг стал символом американской космической программы и высадки на Луну, одним из самых известных людей в мире. Но есть когорта людей, которая его стабильно не любит и даже презирает — это конспирологи и сторонники теории лунного заговора. Для них Армстронг — символ грандиозного мошенничества, который согласился стать актером в снятых в павильоне инсценировках полетов. В честь дня рождения астронавта «Газета.Ru» решила напомнить, кем Армстронг был до лунных полетов и почему они так же реальны, как жизнь и походы Наполеона.

Каким парнем он был?

Нила Армстронга можно считать зеркальной копией Юрия Гагарина. Как советского первого космонавта выбрали в том числе за пролетарское происхождение и верность линии партии, так и первый человек на Луне выражал американский жизненный идеал. Он родился в штате Огайо в семье аудитора при правительстве, и отец с двух лет регулярно водил его на авиагонки и шоу. Самолеты мальчику понравились, и потому сначала он строил их модели, а с 14 лет начал учиться пилотированию. В 16 у него уже был ученический сертификат пилота, позволявший самостоятельные полеты, — намного раньше, чем у него появились водительские права.

Параллельно с этим Армстронг был активным членом бойскаутов — движения, по модели которого во многом были созданы советские пионеры и октябрята. Правда, у скаутов вместо партийной политики были идеалы дисциплинированного, ответственного, морального и самостоятельного гражданина, а упор в лагерях делался на туризм и спорт.

Во время полета Армстронга на Луну разыгралась подлинно советская сцена: астронавт, взявший с собой свою юношескую скаутскую нашивку, передал привет из космоса национальному слету скаутов, проходившему в те дни в Айдахо.

В 17 лет будущий астронавт пошел учиться в Университет Пердью на авиаинженера по «программе Холлоуэя». Это была форма целевого обучения ВМФ США, при которой молодые люди два года учились в институте на инженера, затем два года обучались на военного летчика, затем год служили в морской авиации, после чего возвращались обратно в университет и доучивались два года до получения диплома. В результате США получали целый класс ценных специалистов, которые совмещали летные, армейские и инженерные навыки.

В случае Армстронга, правда, служба длилась дольше года, и прошла она в Корее на войне. Он успел совершить 78 боевых вылетов на реактивном истребителе F9F Panther, однажды чуть не разбившись после того, как самолет был поврежден зенитным огнем и задел крылом за телеграфный столб.

После учебы Армстронг стал летчиком-испытателем, успев перепробовать сотни моделей самолетов, от истребителя F-100 Super Sabre до легкого параплана Paresev и сверхскоростных высотных ракетных аппаратов. Например, на ракетоплане X-15 он поднимался до высоты 63 км и разгонялся до 5,7 Маха, что считалось важным навыком для подготовки к будущим космическим полетам.

Перейдя в отряд астронавтов NASA, летчик успел совершить три полета на аппаратах Gemini, после чего его выбрали в качестве командира «Аполлона-11» — первой миссии на Луну.

Причин на то было две: во-первых, он был самым опытным летчиком-испытателем в отряде. А во-вторых, в отличие от прочих членов отряда, он был очень скромным и не имел раздутого эго.

Эти качества ему, вероятно, очень понадобились в дальнейшей жизни в эпоху после «Аполлонов». Начиная со второй половины 1970-х годов в Америке, а затем и в остальном мире, начала набирать популярность теория лунного заговора. США, якобы, сфальсифицировали высадку на Луну, сняв все документальные кадры в павильоне на Земле. Армстронг же в такой оптике становился естественным антигероем и символом мошенничества всемирного масштаба.

Иных астронавтов «Аполлона», вроде Бэза Олдрина, это ужасно злило — однажды он даже разбил одному из конспирологов лицо, когда тот преградил ему дорогу и стал обвинять во лжи.

После окончания лунной программы астронавт ушел в бизнес и вел обычный, не звездный образ жизни, работая на ферме и почти всегда отказывая в интервью. Жизнь человечества после полетов практически не изменилась, поэтому история программы «Аполлон» для обычного человека — не важнее истории осады Трои или наполеоновской битвы у пирамид. Вот почему столь многие люди находят теорию лунного заговора убедительной. Но, применяя ту же методологию мышления, можно отрицать и другие факты — например, всю жизнь и деяния Наполеона.

Нил Армстронг против императора

Высадки Армстронга и других американских астронавтов на Луну — одно из самых задокументированных событий в мировой истории, и даже штатные историки NASA не смогут по памяти перечислить все существующие источники по этой теме. В случае Наполеона, например, не существует ни одной его фотографии, тогда как с Луны один только Армстронг привез сотни пленочных снимков, кадры кино- и телехроники. Среди них есть не только знаковые открыточные кадры, но и куча испорченных, бессмысленных или малозначимых, вроде селфи, космического быта с нелепых ракурсов и менее удачных дублей известных фотографий. Армстронг и другие астронавты снимали все подряд на каждом шагу, как вел бы себя почти любой человек на Луне.

close Селфи Армстронга на Луне NASA

При фальсификации же, напротив, фотографий должно быть как можно меньше, чтобы случайно не снять с разоблачительного ракурса и не перегружать отдел фотомонтажа. На пленку попадали также тысячи мелких деталей, которые почти невозможно выдумать при фальсификации. Медийной отдачи от них почти нет, зато каждый новый элемент был бы трудом монтажеров, реквизиторов, декораторов, сценаристов, актеров озвучки, да и просто поводом запутаться.

Например, много хлопот американцам доставил DPS — посадочный ракетный двигатель лунного модуля. Когда NASA потребовалось добавить к полезной нагрузке модуля лунное багги для миссии «Аполлон-15», пришлось нарастить сопло DPS, поскольку чем оно длиннее, тем выше тяга и эффективность. Однако DPS находился под модулем, и существовал риск, что при посадке слишком длинное сопло ударится о грунт, и двигатель сломает аппарат. Поэтому удлинитель сопла сделали из твердого, но хрупкого материала, который при ударе легко отламывается. Это оказалось кстати, поскольку при первом же полете в этой конфигурации двигатель и правда ударился о грунт. Медийного смысла в этом сюжете нет, и о нем знают только фанаты лунных экспедиций, и тем более трудно его выдумать, никуда не летая. Тем не менее треснувшее сопло модуля «Фалькон» миссии «Аполлон-15» есть на фотографиях.

close Сломавшееся сопло посадочного модуля «Аполлон-15» NASA (Public Domain)

Если продолжать сравнение деяний Армстронга и Наполеона — не существует естественнонаучных методов доказать, что человек, чьи кости лежат в могиле, совершал все описанные в письменных источниках дела. С Луны же астронавты привезли сотни килограммов грунта (намного больше, чем позволяли автоматические станции). Не существует способов создать фальшивую горную породу так, чтобы геологическая лаборатория ее не распознала. Кто-то может возразить, что американских геологов запугало ЦРУ, но кто запугал советских геологов, которым передали образцы, которые и сейчас хранятся в ГЕОХИ (передали их в качестве подарка и жеста доброй воли, а не для доказательства) ? КГБ, в отличие от ЦРУ в США, имел физическую возможность давить на всех ученых, но те же самые образцы в наши дни может изучить любая научная группа, чья компетенция это позволяет.

С точки зрения письменных свидетельств у Наполеона и полета Армстронга паритет. Император оставил после себя бесчисленные тома указов, приказов, рапортов, резолюций и заявлений, а еще больше написали о нем современники по всей Европе. От полетов «Аполлонов» также остались сотни томов проектной документации, технических заданий, служебных переписок, протоколов испытаний, договоров на изготовление оборудования и других следов бюрократической волокиты.

Как и о Наполеоне, о полетах на Луну писал весь мир, в том числе политические противники США в СССР. Например, Советский Союз вел радиоперехват аудиотрансляции с Луны (для получения телесигнала не хватало размеров антенны), и участники того проекта охотно рассказывали об услышанном. Не сомневалось в полетах ни советское руководство, ни отечественные конструкторы. Отец советской космонавтики Сергей Королев мемуаров не оставил, зато очень подробный рассказ о своей жизни написал его ближайший соратник Борис Черток. Один из томов его мемуаров «Ракеты и люди» целиком посвящен лунной гонке, и в нем он подробно разбирает, почему СССР закономерно ее проиграл. К проповедникам лунного заговора Черток относится с брезгливым презрением и лишь вскользь упоминает их об существовании, не снисходя до дискуссии.

В деяниях Наполеона можно удостовериться за счет наблюдений, например, сделав археологическую находку, которая согласуется с письменными источниками. В этом аспекте у «Аполлонов» большое преимущество: что лежащие в земле пуговицы и обломки кирасирских палашей принадлежат армии императора еще надо доказать, а вот спутать стоящий на поверхности Луны посадочный аппарат с чем-то еще невозможно.

Такие материалы появились в XXI веке: сначала место посадки сфотографировал американский спутник LRO, и на сайте Университета штата Аризона можно с помощью ползунка быстро пролистать набор снимков одного и того же места высадки с разной высоты и в разное время суток. Потом те же самые места сфотографировал индийский аппарат «Чандраян-2». Аналогичные кадры сделали и китайские станции, но их разрешение слишком низкое.

Интересно также, что аппарат Армстронга при посадке вел съемку из иллюминатора, и на кинохронике хорошо виден уникальный рисунок мелких кратеров. Не существовало возможности его узнать до того, как лунные орбитальные аппараты подробно картографировали поверхность, тем не менее рисунок на хронике и на снимках с орбиты совпадает. Желающие могут также сопоставить треки лунного багги из последующих миссий на снимках LRO с маршрутом машины, попавшей на кинохронику.

close Фото, снятое с аппарата LRO, на котором видно место посадки аппарата «Аполлон-15» NASA (Public Domain)

Как источники о Наполеоне охватывают и его раннюю жизнь до поступления на службу в армию, так и от лунных полетов остались свидетельства программы подготовки, в том числе опасных моментов. Например, перед лунными посадками астронавты тренировались на наземном имитаторе лунного модуля, по сути — кресле с баками и реактивным двигателем. 6 мая 1968 года Армстронг во время тренировок на имитаторе потерял управление и катапультировался, благополучно спустившись на парашюте. Этот момент, как и прочие тренировки, попали в кинохронику, и вряд ли кто-то всерьез считает эти кадры фальшивкой.

В случае «Аполлонов» конспирологи настаивают, что у правительства США была сильная мотивация выдумать программу. При достаточной фантазии можно придумать миллион причин, кто и почему выдумал Наполеона. Например, в 1789–1815 годах в Европе шла масштабная крестьянская война простолюдинов против объединенного дворянства, закончившаяся победой последнего и геноцидом. Победившие дворяне во главе с царем Александром I, императором Францем I и другими монархами выдумали великого императора, чтобы списать на него многочисленные жертвы и разрушения. Другой вариант — миф мог создать Наполеон III для укрепления своей власти, сговорившись с царем Николаем I, которому нужен был образ врага для насаждения в России патриотизма.

С уверенностью можно сказать одно: ни эти, ни любые другие аргументы, авторитеты и свидетельства самых твердых «антиаполлоновцев» не убедят, поскольку к своим убеждениям они пришли не по рациональным причинам.

Так что, возможно, не зря Армстронг выбрал образ жизни затворника.