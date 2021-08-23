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Наука

Премии не помогают: почему ведущие инженеры бегут от Безоса

Из Blue Origin Джеффа Безоса уволились 17 ведущих специалистов

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Джефф Безос

Джефф Безос

Global Look Press
Компания Blue Origin массово теряет ведущих сотрудников, некоторые уходят в SpaceX Илона Маска. Это стало происходить после того, как компания Джеффа Безоса проиграла в конкурсе NASA на разработку лунного посадочного модуля, выяснили американские журналисты.

В период президентства Дональда Трампа США анонсировали программу «Артемида», согласно которой к 2024 году люди должны высадиться на Луну. В отличие от пилотируемых полетов на Луну двадцатого века, теперь NASA планирует активно использовать частных подрядчиков. То есть не разрабатывать технику самостоятельно, а на конкурсной основе заказывать коммерческие услуги по доставке в космос. Предложений от частных компаний довольно много, как от крупных, вроде SpaceX, так и от маленьких и слабо известных широкой публике.

Из-за высокой конкуренции некоторые называют это новой «лунной гонкой», по аналогии с гонкой между СССР и США.

В 2020 году NASA отобрало трех кандидатов для создания посадочного модуля, который доставит людей с окололунной орбиты на поверхность Луны. Финалистами стали SpaceX Илона Маска, Dynetics и Blue Origin во главе с Джеффом Безосом, основателем Amazon и одним из богатейших людей мира. В итоге космическое агентство остановило выбор на SpaceX с ее проектом лунной версии ракеты Starship. NASA объяснило это тем, что Starship уже находится на испытаниях, а также низкой ценой, что особенно важно в связи с сокращением финансирования со стороны Конгресса США.

Когда в апреле 2021 года стало известно о победе SpaceX в конкурсе, Blue Origin сразу подала протест Счетной палате Конгресса, в котором назвала решение NASA незаконным, так как агентство выбрало всего одного исполнителя вместо предусмотренных двух. Позже Джефф Безос написал главе NASA открытое письмо, в котором предложил покрыть расходы лунной программы на сумму до $2 млрд в обмен на контракт на разработку посадочного модуля. Также миллиардер пожаловался на неравные условия конкурса, так как его компании, в отличие от SpaceX, не дали пересмотреть стоимость услуг и график платежей.

В июле Счетная палата отвергла протест Blue Origin, подтвердила законность действий космического агентства, и в тот же день NASA перевело SpaceX $300 млн из $2,9 млрд, предусмотренных договором.

Как потом стало ясно, агентство торопилось не зря, поскольку уже в середине августа Blue Origin обратилась с протестом в суд, и все действия по контракту вновь были приостановлены.

Недавно Джефф Безос отправился в космос сам, на суборбитальном корабле New Shepard разработки Blue Origin. По возвращении в знак благодарности он выплатил всем сотрудникам по $10 тыс. в качестве премии, а также поблагодарил работников Amazon, «оплативших» этот полет.

Как ранее сообщал Business Insider, не все сотрудники оценили эту благодарность из-за плохих условий труда, а некоторые шутили, что лучше бы он сразу летел на Юпитер и никогда не возвращался.
Теперь американский телеканал CNBC выяснил, что проблема Blue Origin гораздо глубже, чем проигрыш в конкурсе и скепсис сотрудников из других проектов Джеффа Безоса.

По информации канала, не менее 17 ключевых руководителей и старших инженеров покинули Blue Origin этим летом, причем некоторые ушли уже после суборбитального полета миллиардера.

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Посадочный модуль Blue Moon от компании Blue Origin

Посадочный модуль Blue Moon от компании Blue Origin

Blue Origin

Среди них: вице-президент программы New Shepard Стив Беннетт, начальник отдела обеспечения миссий Джефф Эшби, начальник отдела продаж по работе с военными подрядчиками Скотт Джейкобс, начальник программы разработки перспективной ракеты New Glenn, а также множество ведущих и старших инженеров и менеджеров. Про двух инженеров, Нитина Ароры и Лорена Лайонса, уже известно, что они устроились в SpaceX и Firefly Aerospace соответственно.

Как сообщили CNBC два источника, внутри компании денежную премию восприняли как попытку руководства побудить талантливых людей остаться, как ответ на массу заявлений об увольнении. Никто из собеседников не назвал конкретных причин увольнения, но на сайте по поиску работы Glassdoor сотрудники часто говорят о недовольстве начальством и медленной, бюрократизированной системе управления. Также, согласно Glassdoor, у Blue Origin очень низкая доля довольных руководством по сравнению с другими аэрокосмическими компаниями.

Только 15 процентов сотрудников одобряют генерального директора Blue Origin Боба Смита, против 91 процента одобрения у Илона Маска и 77 процентов у Тори Бруно – главы United Launch Alliance, другой крупной корпорации, разработчика ракет «Атлас» и SLS.

«В 2020 году Blue Origin выросла на 850 человек, а в 2021 году еще на 650 человек. Фактически, мы выросли почти в четыре раза за последние три года. Мы продолжаем играть ведущую роль в производстве, качестве, разработке двигателей и кораблей. Мы создаем эту команду, и у нас есть большие таланты», — заявил представитель Blue Origin в комментарии для CNBC.

Запланированной высадке на Луну в 2024 году могут помешать не только юридические споры. Ранее стало известно, что для прогулок по Луне не успеют сделать скафандры из-за нехватки денег и пандемии. В ответ на это Илон Маск предложил NASA свою помощь.

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