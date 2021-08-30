7 гигабайт жалоб: как Безос тормозит лунную программу США

Иск компании Blue Origin против NASA оказался столь объемным, что компьютеры Министерства юстиции зависли. Теперь документы придется нести в суд на DVD-диске, а исполнение лунного контракта со SpaceX отложено еще на неделю.

Иск, который американская частная космическая компания Blue Origin подала против NASA, вызвал компьютерный сбой в Министерстве юстиции США. Этим иском компания Джеффа Безоса пытается оспорить решение космического агентства, которое отдало контракт на доставку людей на Луну компании SpaceX. Само по себе наличие жалобы уже вынудило NASA приостановить исполнение контракта до 1 ноября, но сбой отодвинул этот срок еще минимум на неделю. Об этом сообщил репортер Джоуи Роулетт в своем Twitter.

Проблема в том, что иск Blue Origin оказался настолько объемным, что компьютеры Министерства юстиции не смогли обработать такой объем PDF-файлов. В письме, в котором министерство просит суд продлить сроки подачи документов, сообщается: «Наши сотрудники перепробовали несколько способов создать 50-мегабайтные файлы для облегчения работы, и все безуспешно. Одна лишь разбивка многочисленных PDF-файлов на страницы стала серьезной проблемой, поскольку в них присутствует много картинок и графических вкладок, которые требуют много ресурсов компьютера».

NASA "reluctantly agrees" to extend the stay on SpaceX's HLS contract by a week bc the 7GB+ of case-related docs in the Blue Origin suit keeps causing DOJ's Adobe software to crash and key NASA staff were busy at Space Symposium this week, causing delays to a filing deadline. lol pic.twitter.com/HcTHsTAUfZ — Joey Roulette (@joroulette) August 27, 2021

Даже если удастся разбить весь иск на файлы по 50 мегабайт, их все равно нельзя будет загрузить на сайт суда через форму, поскольку она не рассчитана на прикрепление сотни файлов.

Суммарный объем приложенных к иску документов превышает 7 гигабайт, поэтому сотрудники министерства планируют доставить их в суд на DVD-дисках.

Ситуация осложняется тем, что многие ключевые сотрудники NASA посещали 36-й Ежегодный космический симпозиум в Колорадо-Спрингс, проходивший с 21 по 27 августа, и не могли предоставить все необходимые документы. Суд согласился с доводами Министерства юстиции и продлил срок подачи документов до 3 сентября. Первоначально судья не согласовал продление паузы контракта между NASA и SpaceX, но после еще одной апелляции Blue Origin согласился перенести дату возобновления действий по договору на 8 ноября.

«Видимо, Безос уволился из Amazon, чтобы устроиться на полную ставку писать иски против SpaceX» – уже пошутил про судебные споры с Blue Origin Илон Маск.

Конфликт между двумя частными космическими компаниями обострился после того, как в апреле 2021 года NASA выбрало SpaceX основным подрядчиком для доставки людей на Луну. Из трех финалистов конкурса, которые предлагали свои посадочные модули для высадки по программе «Артемида», агентство имело право выбрать двух победителей, но не воспользовалось им. Оно объяснило этот тем, что, во-первых, у SpaceX была самая низкая цена, во-вторых ракета Starship, которую предложила компания, уже находится на испытаниях.

Проигравшие компании, Blue Origin и Dynetics, сразу же подали жалобу в Счетную палату США, обвинив NASA в несправедливости. По их мнению, агентство предвзято оценило достоинства и недостатки кандидатов и в последний момент изменило удельный вес отдельных критериев для итоговой оценки, но Счетная палата сочла эти аргументы неубедительными. NASA не изменило свое решение и после открытого письма Джеффа Безоса, в котором он предлагал $2 млрд долларов на лунную программу из собственных средств, в обмен на то, что его посадочный модуль Blue Moon выберут для высадки.

Таким образом, нынешняя жалоба является уже второй попыткой Джеффа Безоса юридически оспорить выбор SpaceX в качестве ключевого подрядчика по возвращению людей на Луну в 2024 году.

В конце августа стало известно, что анонимные хакеры выложили в сеть переписку руководства космического концерна United Launch Alliance (ULA), в которой оно называет NASA некомпетентной и непредсказуемой организацией. Основная мысль, доводимая ULA, которая сильно пострадала от конкуренции со SpaceX – что руководство NASA во времена Трампа благоприятствовало SpaceX по политическим причинам.