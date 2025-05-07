«Гладиаторы» на НТВ: как обычные люди бросают вызов атлетам

11 мая в 20:20 на НТВ состоится премьера шоу, испытывающего на прочность, «Гладиаторы», в котором смелые добровольцы испытают себя в поединках с профессиональными спортсменами. Участникам предстоит пройти серию сложнейших испытаний на силу, скорость и выдержку, где каждый этап будет проверять не только физическую подготовку, но и моральную стойкость. Захватывающие спортивные баталии и вдохновляющие истории борьбы за победу делают шоу одним из самых ожидаемых телепроектов этого года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Борьба на пределе возможностей

В шоу «Гладиаторы» действует четкая система отбора. В каждом эпизоде принимают участие четыре конкурсанта: две женщины и двое мужчин. Каждому из них предстоит индивидуальное противостояние с профессиональным гладиатором.

Одним из испытаний станет «Римский мост», где участнику нужно будет удержаться на шатком подвесном мосту, в то время как четверо гладиаторов, раскачиваясь на канатах с боковых платформ, будут всеми силами пытаться сбросить его вниз.

close Пресс-служба НТВ

«На мой взгляд, одним из самых сложных испытаний будет «Стена», потому что нужно обладать хотя бы минимальными навыками скалолазания, ведь неподготовленным участникам будет сложно уйти от профессиональных спортсменов. Если в каких-то других состязаниях может поспособствовать удача, то здесь – чистая механика, спорт, выносливость и развитые предплечья. Я просто даже представить себе не могу, как туда залезть, а ведь участникам нужно еще и убежать от гладиаторов», – поделился ведущий шоу Никита Панфилов.

«Для меня как для гладиатора самым трудным может оказаться испытание «Сферы», потому что оно достаточно сложно технически устроено. Поэтому буду тренироваться еще больше, чтобы точно помешать участникам пройти его. Самое веселое и опасное испытание, как мне кажется, – это «Пирамида». В нем будет работать и дыхалка, и логика, так что придется побороться», – рассказал гладиатор Динар Хайртдинов (Геркулес).

«На самом деле все испытания достаточно трудные, но лично для меня будет своего рода вызовом «Кольца Сатурна», где необходимо преодолевать полосу препятствий на большой высоте. Если бы кольца висели близко к земле, мне было бы сильно проще», – призналась гладиатор Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Алиева (Заря).

close Пресс-служба НТВ

Не менее экстремальным окажется «Вертикальный предел», где конкурсанты должны взобраться на десятиметровую стену, а гладиаторы постараются любыми способами помешать им достичь вершины. Это лишь часть испытаний, которые ждут смельчаков.

После каждого этапа только двое участников – одна женщина и один мужчина, показавшие лучшие результаты, проходят в следующий раунд. Всего в проекте четыре стадии: отборочные испытания, четвертьфинал, полуфинал и финал. В финале сойдутся четыре конкурсанта, но титул гладиатора получат только двое – лучший из мужчин и сильнейшая из женщин.

Одной из судей выступит фитнес-эксперт и жена «гладиатора Динамита» Ирина Турчинская.

«Можно сказать, что часто участники часто проигрывают не телом, а именно духом. Я бы каждому из них дала совет выходить на эту арену с тотальной уверенностью в своих силах», – поделилась Ирина Турчинская.

Также оценивать участников будут мастер спорта по бодибилдингу, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, абсолютный чемпион России и семикратный чемпион Москвы по бодибилдингу Андрей Попов, мастер спорта по спортивному и боевому самбо, бронзовый призер чемпионата Европы по боевому самбо Николай Гончаров, а также кандидат в мастера спорта по вольной борьбе и бронзовый призер чемпионата мира Евгений Денисов.

close Пресс-служба НТВ

«Мы будем пресекать столкновения, неспортивное поведение. Два предупреждения – это дисквалификация. В первую очередь это именно спорт», – объясняет правила Андрей Попов.

Ведущими шоу стали актер Никита Панфилов и регбист Кирилл Кошарин.

close Пресс-служба НТВ

«С моим соведущим Кириллом Кошариным мы вместе еще не работали, но уже сейчас наше взаимодействие мне нравится. Он душевный и открытый человек», — признается Панфилов. Кирилл Кошарин, в свою очередь, отмечает: «Будет сложно, жестко и красиво. Я сам был бы не против стать участником и испытать себя на прочность в схватке с гладиаторами».

Кто выйдет на арену?

Среди участников — бывший спецназовец ВДВ Тимур Бозов, пожарные Андрей Крыжановский и Никита Пилюков, врач-уролог Асадулла Курбанов, певец Александр Елкин, предприниматели Александр Благов, Григорий Скурихин и Илья Сулоев, методист Владислав Зыленков, учитель физкультуры Александр Буга, ледовар-инструктор Иван Еремин и повар Дмитрий Чернов.

close Пресс-служба НТВ

«Моя профессия предполагает постоянную физическую нагрузку. Думаю, что к победе меня могут привести взрывная сила, скорость и ловкость», — уверен Андрей Крыжановский, пожарный с двадцатилетним стажем.

Женскую половину представят фитнес-тренер и бывший дознаватель Анастасия Каткова, актриса Юлия Подрядчик, бизнесвумен Валентина Кулагина, инструктор по плаванию Анастасия Блинова, женский коуч Ксения Пономарева, соучредитель спортивного клуба и нутрициолог Елена Пичуева и тренеры Ксения Батурина, Наталья Соколова, Ольга Бугреева, Анастасия Володькина, Татьяна Минжуренко и Валерия Поклонская. Каждая из них пришла на проект с конкретной целью.

«Я на сто процентов уверена в своих силах! Дойду до финала и покажу всем, кто здесь «мамочка»!» — не скрывает амбиций фитнес-блогер Татьяна Минжуренко.

close Пресс-служба НТВ

Постоянными противниками участников будут профессиональные спортсмены – гладиаторы. У каждого гладиатора свой уникальный характер и запоминающийся образ. Под сценическими псевдонимами они снова и снова выходят на арену, чтобы доказать свое превосходство.

Среди женщин-гладиаторов особенно выделяется Яна Данилова (Валькирия), мастер спорта России международного класса по регби, четырехкратная чемпионка Европы, участница Олимпийских Игр в Токио: «Я могу делать что угодно в любой дисциплине, и у меня это отлично получается. Думаю, самым трудным для меня станут «Кольца», потому что я пока не понимаю его механику».

Также заметна среди гладиаторов и Земфира Алиева (Заря), кандидат в мастера спорта по боксу, кикбоксингу, панкратиону, чемпионка России по ММА, бронзовый призер чемпионата мира по ММА: «В амплуа гладиатора я себя еще не пробовала, поэтому мне будет интересно всячески мешать участникам проходить испытания, я все-таки профессиональный боец MMA».

Кроме нее с участниками-женщинами сразятся: мастер спорта по бодибилдингу Анита Кучина (Фурия), мастер спорта по легкой атлетике, серебряный призер чемпионата Европы по гонкам с препятствиями Анна Иванова (Афина), мастер спорта по легкой атлетике, полиатлону, военному пятиборью, чемпионка мира и серебряный призер Всемирных военных игр Анастасия Навродская (Ника), мастер спорта по спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, серебряный призер чемпионата России по функциональному многоборью Алена Гурьева (Гера), кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу и пауэрлифтингу Инна Коновалюк (Зена) и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, спортивный блогер Наталья Луговских (Энигма).

close Пресс-служба НТВ

Противостоять участникам-мужчинам будут не менее именитые и яркие спортсмены. «Я до сих пор тренируюсь и занимаюсь борьбой, поэтому готов всегда и ко всему. Все испытания кажутся мне легкими, проблемы будут только у участников», – заявляет дзюдоист, серебряный призер Олимпийских Игр в Лондоне, четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Александр Михайлин (Максимус).

«Лично у меня главная задача на проекте – уничтожить всех участников и не дать им выиграть. Никаких послаблений я делать не буду, это самые настоящие гладиаторские бои», – подчеркивает мастер спорта по боксу, рукопашному бою и панкратиону Вячеслав Скотников (Мачете).

Помимо них участникам-мужчинам будут противостоять: кандидат в мастера спорта по самбо Максим Трубицын (Тайфун), трехкратный чемпион мира по фитнесу, вице-чемпион мира по фитнесу Никита Комаров (Космос), боец, бронзовый призер чемпионата России по классическому бодибилдингу Владимир Вострецов (Спартак), мастер спорта по рукопашному бою, бронзовый призер чемпионата России по силовому экстриму Эдуард Аваков (Крикс), мастер спорта России международного класса по гиревому девятиборью Динар Хайртдинов (Геркулес), спортивный блогер Александр Гуренко (Атлант).

Проект «Гладиаторы» объединил экстремальные испытания, яркие характеры и жесткую конкуренцию. Участникам предстоит не только бороться с гладиаторами, но и преодолевать собственные страхи. Но главный вопрос останется открытым до финала: смогут ли обычные люди победить титулованных спортсменов? Не пропустите премьеру 11 мая в 20:20 на НТВ.

РЕКЛАМА