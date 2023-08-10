Тихий запад. Что получают обладатели недвижимости в Раменках

Риелторы называют Раменки одним из самых зеленых и комфортных для проживания мест столицы. Район с хорошей транспортной доступностью и современной инфраструктурой расположен на престижном западном направлении. Это место с прекрасной экологией, где исторически не строили промышленных предприятий. «Газета.Ru» выяснила, чем еще привлекают Раменки покупателей недвижимости, и что им могут предложить девелоперы.

Раменки находится на территории Западного административного округа (ЗАО). На севере граница района проходит по оси Третьего транспортного кольца, на западе — по колее Киевского направления Московской железной дороги и по оси улицы Лобачевского, на юге — ограничен зеленым массивом парка им. 50-летия Октября, а на востоке — проспектом Вернадского. Примерно четвертую часть его площади занимают Ботанический сад МГУ и лесопарковая зона Воробьевых гор, а на границе с соседним районом Фили-Давыдково расположены парк Победы, Матвеевский лес, природный заказник «Долина реки Сетунь». Когда-то тут была деревня Раменки, существовавшая с 1389 года, и получившая название по реке Раменке, и только в 1958 году она оказалась в черте Москвы. Еще в 2000-х в районе преобладала советская застройка, но теперь здесь тянутся ввысь элитные высотки. Пожалуй, один из самых известных кварталов Раменок — группа жилых комплексов от «Донстрой» с собственным природным парком, раскинувшимся на площади 12 га.

Город в городе

«Событие» — часть масштабного проекта Донстроя в Раменках, который реализуется на участке между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и южным дублером Кутузовского проспекта. Поблизости компания строит клубный дом «Река» и жилой комплекс «Огни». Клубные дома «Река» расположены у самой границы природной территории «Долина реки Раменки», и скрыты от посторонних глаз заповедниками и чистой природой. «Событие» состоит из пяти кварталов, с домами высотой от 13 до 50 этажей и многоуровневыми подземными паркингами. Некоторые здания в первом квартале текущего года уже были введены в эксплуатацию.

Здесь есть все для комфортной жизни и досуга: от детсадов и школ до ресторанов и медицинских центров. На первых этажах корпусов «События» откроются магазины, салоны красоты, кофейни и другие объекты инфраструктуры. Если есть необходимость, до центра города можно добраться всего за 20 минут.

Нельзя не упомянуть и новую точку притяжения района — уже частично готовый парк «Событие» с пространствами активности для всех возрастов и интересов. Здесь на площади 12,4 га расположены места для тихого отдыха, детские уличные тренажеры, беговые дорожки, велодорожки и другие возможности для занятий спортом. Первый этап парка девелопер открыл для горожан осенью 2022 года: лекторий, летняя школа с огородом, площадки для выгула собак, а для прогулок — пешие маршруты. Всего же зеленый массив рядом с «Событием» занимает 24 га.

close 100% Парк «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

От дома можно далеко не отходить: во дворах найдутся занятия для жителей всех возрастов. Это детские развивающие комплексы, зоны воркаута, оборудованные места для праздников, общения с соседями и места для спокойного отдыха: беседки и «городские гостиные». Рядом с детскими площадками будут скамейки с подогревом и места для «парковки» колясок.

Современная архитектура

Градостроительную концепцию проекта разработали в британских бюро LDA Design и UHA London. Каждый квартал «События» уникален. По ним можно изучать направления и стили современной архитектуры.

Так, в составе четвертого квартала возводится первый в Москве небоскреб высотой 170 метров со sky-парком и sky-мостами между высотками. Его архитектором является Филипп Никандров — автор башни «Эволюция» в Москва-Сити и «Лахта Центра» в Петербурге. Квартал представляет собой три 50-этажные стеклянные башни, которые соединены между собой «небесными» мостами на 25–27-м этажах. Sky-мосты между башнями формируют единственные в Москве зеленые общественные пространства между небом и землей.

close 100% Жилой комплекс «Событие. 4» Пресс-служба «Донстрой»

Пятый квартал представляет собой две башни в стиле ар-деко с атриумом. Здесь лучшие виды на Москву из панорамных окон «в пол» и личная смотровая площадка в парке на высоте облаков. Среди других интересных решений — видовые лифты, футуристический дом с террасами на крышах и здание в геометрическом стиле.

close 100% Жилой комплекс «Событие. 5» Пресс-служба «Донстрой»

В облицовке фасадов второго квартала «События» используются современные экологичные материалы лаконичных натуральных оттенков. На крышах домов для жителей предусмотрены озелененные террасы с зонами отдыха Геометричный рисунок фасадов ярко подчеркивает индивидуальность дома и его современный дизайнерский облик. «Событие 3» расположено рядом с парком, тут также панорамные лифты, террасы на крышах. Много квартир спроектировано с угловым остеклением, на одном этаже их не больше шести. Первая очередь уже заселяется, на подходе — вторая.

Концепция благоустройства территории «События» принадлежит известному бюро Wowhaus. И больше половины территории жилого комплекса — займет парк. Здесь уже высадили и высадят более 30 тыс. растений: деревья, цветы, кустарники.

Чем заняться

«Событие» — это настоящий город будущего с вертикальной инфраструктурой. Здесь можно позаниматься джоггингом на высоте 170 м, потренироваться в фитнес-руме или поработать в коворкинге с видом на «Москва-Сити», отдохнуть в лаунж-зоне на парящем мосту.

Специально для жилого комплекса «Событие» в бюро Wowhaus разработали концепцию тематических дворов. Каждый из них будет благоустроен в своей специфике — где-то появятся зоны для спокойного отдыха, на отдельной территории разместят игровые городки и воркаут-зоны для тренировок. Все дворы будут объединены с помощью сквозных арок.

close 100% Жилой комплекс «Событие. 1» Пресс-служба «Донстрой»

В пешей доступности

В новом районе, который будет окружать «Событие», появятся десятки объектов инфраструктуры — школы, магазины, фитнес-центры, пекарни, творческие мастерские, кафе и медицинские центры. Помимо этого, в распоряжении жителей «События» и «Реки» инфраструктура района Раменок — лучшие учебные заведения, места для спорта и отдыха. Например, при желании можно доехать до Воробьевых гор или МГУ, расположенных поблизости.

Здесь не только комфортно жить, но и легко добираться в любую точку Москвы и за ее пределы. В пешей доступности — станция метро «Аминьевская». За десять минут на машине можно оказаться на Третьем транспортном кольце, за 15 минут доехать до Садового кольца. Дорога до аэропорта Внуково от «События» занимает 25 минут.

В пешей доступности от новостройки также находится железнодорожная платформа «Аминьевская», которая очень скоро станет частью четвертого Московского центрального диаметра. Отсюда регулярно отправляются электрички в сторону центра столицы и в Подмосковье. До железнодорожной платформы можно добраться за 20 минут.

Интеллектуальная миля

Жизнь в квартале «Событие» волей-неволей приобщает к интеллектуальной элите — в Раменках расположены лучшие вузы страны — например, МГУ, МГИМО, РАНХиГС, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

close 100% Пресс-служба «Донстрой»

Сейчас в Раменках, совсем недалеко от «События» и «Реки», строится новый кластер МГУ «Ломоносов». Он будет включать более 450 тысяч квадратных метров лабораторий, производственных помещений и исследовательских центров от сферы биомедицины до космонавтики.

Еще одна сильная сторона — это спортивная инфраструктура. В непосредственной близости к району расположены сразу несколько знаковых объектов — спорткомплекс «Олимпийская деревня — 80», стадион «Лужники» и спортивный кластер на Воробьевых горах. Поэтому в Раменках можно комфортно жить и заниматься практически любым видом спорта.

У «События» имеется и собственная образовательная инфраструктура. В одном из корпусов в жилом комплексе «Огни» готовится к открытию частный билингвальный детский сад «Космо Кидс», для жителей соседних жилых комплексов, включая «Событие», предлагаются специальные условия. Дорога пешком до этого садика от квартала займет 10 минут. В 1,2 км от «События» работает Классический пансион МГУ им. Ломоносова, принципом которого является непрерывный процесс поэтапного образования — от дошкольного до высшего. Также на базе пансиона открыт центр раннего развития.

Есть образовательные учреждения и в окружении новостройки. Причем школы Раменок входят в топ-70 рейтинга школ Департамента образования Москвы (например, школа №1306 на Мичуринском проспекте, №324 «Жар-птица» на ул. Лобачевского и др). Сейчас в рамках комплексного освоения территории в Раменках «Донстрой» строит муниципальный образовательный центр с отдельно стоящими зданиями школы и детского сада на 1700 и 350 мест соответственно. Школе в жилом комплексе «Событие» уже присвоен номер — №1329.

Все в сад

Обладатели квартир в квартале «Событие» и клубном доме «Река» имеют возможность дышать чистым воздухом экологичного запада Москвы, в их распоряжении — собственный природный парк «Событие» с рекой, лугами, растениями из Красной книги и будущей «Фабрикой молодежи».

close 100% Парк «Событие» Пресс-служба «Донстрой»

В будущем парк объединит общественные благоустроенные пространства, а его сердцем станет событийная зона, где смогут одновременно находиться до 700 человек. Здесь появится большой водоем, который в зимнее время превратится в каток, места для отдыха, сад и кафе.

Кстати, на сегодняшний день в парке на регулярной основе проходят летние мероприятия. Это и познавательные лекции, и мастер-классы, и даже концерты на свежем воздухе.

Западное направление Москвы считается самым «зеленым» — в ЗАО расположены крупный парк «Крылатские холмы», Ромашковский лес, парк «Фили», озелененный полуостров Терехово. Парк «Событие» органично вольется в «кислородный» пояс столицы и станет одним из эталонных мест отдыха москвичей.

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