Мороженое, керосин и шарф: врачи разоблачают мифы о лечении боли в горле

Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и Covid-19, который традиционно наблюдается в России в январе-феврале, пройден, однако врачи предупреждают, что расслабляться пока рано. Кроме того, вне зависимости от времени года или месяца, важно знать, как сохранить свое здоровье и правильно действовать, если заболевания избежать не удалось. В связи с распространенностью ОРВИ им сопутствует множество мифов и народных способов лечения, которые зачастую оказываются не только не полезными, но, напротив, опасными для здоровья. Остановимся на одном из симптомов, сопровождающих такие заболевания – воспаленном горле, и разберемся, какие есть правила лечения, что делать стоит, а что – категорически не следует, чтобы вместо выздоровления не столкнуться с осложнениями.

По мнению иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, которого цитирует URA.RU, волна заражений различными инфекциями завершится только к концу апреля. Ранее заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков озвучил мнение , согласно которому в апреле в России ожидаются локальные вспышки гриппа. Также параллельно может сохраниться высокая заболеваемость COVID-19.

Так или иначе, преодоление пика заболеваемости не значит, что люди перестают болеть – это не так, сокращается лишь масштаб распространения того или иного вируса.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Первого МГМУ им. Сеченова Минздрава России Елена Попова в беседе с «Аргументами и фактами» отметила, что такие вирусы, как грипп, респираторно-синцитиальный вирус и сезонные коронавирусы, циркулируют преимущественно в зимние месяцы, а другие, например вирусы парагриппа, — большей частью осенью и весной.

Кроме того, есть ряд вирусов, которые встречаются на протяжении всего года, поэтому они могут стать причиной острой респираторной инфекции даже летом.

Что же советуют предпринимать врачи, если заболевание сопровождается болью и воспалением в горле? Стандартным и наиболее правильным советом будет обратиться к врачу, так как подобрать оптимальное лечение может только профессионал. Однако есть несколько аспектов, о которых будет полезно знать в дополнение к этому.

Мороженое вместо горячего чая

Согласно расхожему мнению, с болью в горле помогает справиться горячее питье, в первую очередь чай. Однако, как в начале февраля заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» эксперт-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин, ситуация обстоит с точностью до наоборот.

«Избавиться от боли в горле, как ни странно, помогает мороженое, а горячий чай может даже, наоборот, усилить процессы воспаления», — отметил Агапкин.

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С ним согласны и другие медики. Так, эксперт-терапевт Жанна Ашурова заявила URA.RU, что в некоторых случаях мороженое может помочь снять воспаление и боли в горле, хотя при назначении лечения необходимо отталкиваться от особенностей каждого случая.

«Холод вызывает спазм слизистых оболочек и сосудов. В этом и заключается польза сладкого лакомства при ангине. Конечно, лечить ангину с помощью только мороженого нельзя, но в качестве дополнения — почему бы нет, если конкретному пациенту приносит пользу», — полагает она.

Если же говорить о питье, то дополнительный прием жидкости во время болезни действительно необходим, но она не должна быть ни слишком холодной, ни слишком горячей. И к лечению воспаленного горла питье в любом случае имеет опосредованное отношение, подчеркивают специалисты, будь то молоко, чай или вода.

Греть воспаленное горло не стоит не только изнутри, но и снаружи.

Эксперт-терапевт Оксана Булгакова рассказала порталу News.ru, что обматывать шею шарфом во время простуды бесполезно и может быть даже опасно.

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«Как и с горчичниками, шарф дает мнимое улучшение состояние, больше похоже на эффект плацебо. В квартире вы горло не застудите повторно, если, конечно, не жить зимой на балконе. В тепле микробы не погибают, а размножаются еще активнее», — объяснила она.

Без керосина и соды, но с правильным питанием

Еще один распространенный способ лечения воспаления в горле – полоскание, и врачи действительно рекомендуют этот метод как эффективный, но с важной оговоркой: первостепенное значение имеет выбор жидкости для проведения процедуры.

Так, заместитель главного врача ГКБ № 1 Челябинска Максим Угнивенко призвал не полоскать горло керосином, а также йодом, солью и содой.

Относительно керосина, который упорно продолжают советовать некоторые поклонники «народной» медицины, медик подчеркнул, что это канцерогенный состав, который нельзя использовать для лечения ни в каком формате. При этом соль пересушивает слизистую задней стенки глотки, а сода может усилить болевые ощущения в горле.

«Лук, чеснок или имбирь в больших количествах при больном горле может привести к ожогу слизистой. Лучше в период болезни питаться мягкой, не горячей и не холодной пищей», — посоветовал доктор.

Полоскания должны быть адекватными — нельзя использовать агрессивные препараты, например на спиртовой основе, чтобы не обжечь слизистую оболочку, поделился в разговоре с «Аргументами и фактами» эксперт-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он также подчеркнул, что нельзя использовать для профилактики различные спреи и пастилки для рассасывания, считая, что они безвредны. Важно помнить, что каждое лекарственное средство имеет четкие показания и должно применяться в соответствии с инструкцией, иначе даже самое лучшее средство может оказать обратный эффект.

Например, бесконтрольное применение спреев может вызвать острый отек голосовых связок и даже спазм голосовой щели, рассказала РБК отоларинголог, фониатр, речевой и вокальный фонопед, член Европейского союза фониатров Галина Улезько.

Без контроля врача не стоит заниматься и ингаляционной терапией, неправильное применение которой может даже навредить.

Под наблюдением врача

Важно понимать, что все перечисленные средства не являются заменой полноценному лечению заболевания, а могут применяться лишь в составе комплексной терапии, назначенной врачом.

Заведующая отделением, эксперт-оториноларинголог ГКБ №7 Ижевска Людмила Кощеева в разговоре с «Комсомольской правдой» подчеркнула, что даже если «проверенное поколениями» средство и допустимо к использованию в период ОРВИ, нельзя заменять им адекватную лекарственную терапию. Во всех случаях полоскания и мази могут лишь облегчать некоторые симптомы, однако если речь идет о серьезной вирусной или бактериальной инфекции, то нужны средства, которые будут воздействовать адресно, уничтожая возбудитель, препятствуя его размножению или стимулируя организм на борьбу с ним.

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Боль в горле и воспаление могут быть вызваны разными причинами, установить которые должен специалист, говорит и эксперт-отоларинголог Яна Новикова. Поэтому лечить воспаленное горло стоит только после установления причины с помощью препаратов, назначенных врачом, утверждает Новикова. Народные средства, по ее мнению, при этом лучше не использовать.

Одним из препаратов, фигурирующем в методических рекомендациях «Грипп и другие ОРВИ в период продолжающейся пандемии COVID-19: профилактика и лечение», утвержденных Федеральным медико-биологическим агентством 10 ноября 2022 г., является Рафамин®. Это лекарственное средство в прошлом году удостоилось награды фармацевтической премии «Зеленый крест», став «Выбором экспертов среди препаратов с единым противовирусным и антибактериальным действием», а также получило премию SmartPharma Awards 2022 как «Инновация в комплексной терапии респираторных вирусных заболеваний».

В упомянутых методических рекомендациях говорится, что препарат «может применяться для лечения ОРВИ у взрослых с целью сокращения продолжительности заболевания и профилактики бактериальных осложнений за счет влияния на процессы распознавания иммунокомпетентными клетками различных патогенов (как вирусов, так и бактерий) и активации гуморального и клеточного звеньев иммунитета».

Регистрационное удостоверение на препарат было получено ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» в конце 2021 года. Резюме клинического исследования было включено в международную базу клинических исследований Национальной медицинской библиотеки США.

Рафамин® оказывает воздействие на компоненты иммунитета, отвечающие за распознавание как вирусов, так и бактерий.

Он помогает ускорить формирование полноценного иммунного ответа, что позволяет сократить продолжительность заболевания и снизить риск осложнений, в том числе вызванных активацией бактериальной флоры», — поделилась с «Аргументами и фактами» мнением д. м. н., профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Первого МГМУ им. Сеченова Минздрава России Елена Попова.

Как не заболеть

Лучшей альтернативой любому, даже самому инновационному лечению, безусловно, является возможность избежать заболевания. Кандидат медицинских наук, эксперт-отоларинголог Людмила Елизарова в эфире «Радио 1» посоветовала россиянам есть больше фруктов и овощей, особенно в межсезонье.

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При этом врач отметила, что не стоит промывать полость носа для профилактики, так как в содержащейся в ней слизи находятся защищающие организм антитела, которые при промывании носа уничтожаются. Елизарова также посоветовала не забывать о вакцинации от гриппа, коронавируса и пневмококка.

«Как поступать, чтоб не стать пациентом, – одеваться по погоде. Но надо понимать, что все «простудные» состояния – это последствие воздействия вирусов. Поэтому главное пожелание – не контактировать с заведомо больными людьми. Разумеется, в Москве и других крупных городах таких контактов избежать нельзя. Поэтому мой совет – вовремя обращаться к врачу», — цитирует «Московский комсомолец» другого специалиста, эксперта-отоларинголога «Открытой клиники» Евгения Ломовцева.

Врачи подчеркивают, что расслабляться пока рано — вирусы никуда не отступают, потому надо продолжать соблюдать меры профилактики, а в случае, если вы все же заболели – подбирать лечение, основываясь не на мифах, а на достижениях науки и знаниях профессионалов.

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