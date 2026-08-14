Экспорт сельхозпродукции Украины может упасть в два раза из-за ударов России

Министр Высоцкий: в одесские порты с начала августа не заходят торговые суда

Украина может вдвое сократить запланированный экспорт сельскохозяйственной продукции, так как одесские фактически оказались закрытыми из-за российских ударов. Об этом сообщает Bloomberg.

«С начала августа в одесские порты не заходили суда, что вынуждает Украину использовать альтернативные маршруты», — заявил журналистам министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Министр отметил, что с начала месяца объем экспорта украинского зерна снизился до 590 тысяч тонн, что составляет 30% от необходимого объема. И даже если Украина воспользуется альтернативными маршрутами, она в этом сезоне сможет экспортировать максимум 30 млн тонн сельхозпродукции, а еще 30 млн тонн не попадут на мировые рынки.

Высоцкий отметил, что Украина рассчитывает произвести 80 млн тонн зерна, масличных культур и продуктов переработки в текущем году, однако с учетом действующих портов она сможет максимум экспортировать 60 млн тонн. По словам министра, одесские порты могут оставаться закрытыми до ноября, и в таком случае фермеры столкнутся с нехваткой складских помещений, потенциальный дефицит которых может достигнуть 11 млн тонн.

«Мы должны об этом подумать сейчас и поискать возможные решения. Но единственное эффективное предложение — это долгосрочная безопасность» [в Черноморском регионе]», — сказал он.

13 августа агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Украина направила России предложение о прекращении ударов по гражданским объектам в Черном море. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не видит оснований для приостановки боевых действий в Черном море.

13 августа европейское издание Politico также написало о том, что после того, как российские удары заблокировали одесские порты, Украина ведет переговоры с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдавией о перемещении большей части зерна по суше.

В начале августа Высоцкий отметил, что замены одесским портам не существует, и если экспорт через них полностью не восстановится, может наступить голод.

Ранее военный эксперт оценил предложенное Украиной перемирие в Черном море.