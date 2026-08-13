На Украине хотят перевозить зерно по суше из-за ударов по портам

После того, как российские удары заблокировали одесские порты, Украина ведет переговоры с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдавией о перемещении большей части зерна по суше, однако сталкивается с проблемами. Об этом пишет европейское издание Politico.

Из-за того, что российские удары препятствуют заходу грузовых судов в порты Киева, Украина пытается найти запасные пути через страны ЕС, а именно через Польшу, Венгрию и Словакию, где поставки украинского зерна вызывают возмущение, пишет СМИ. Так, в Польше экспорт украинской сельскохозяйственной продукции приводит к протестам, так как местные фермеры боятся, что украинская продукция попадает на их внутренние рынки.

«Переговоры с Киевом касаются исключительно бесперебойной транспортировки украинского зерна в третьи страны, а не его экспорта или ввоза на польский рынок», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Мацей Вевио.

При этом издание пишет, что маршруты через Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Молдавию «не могут просто заменить морской экспорт» для Украины. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, перевозка зерна по железной или автомобильной дороге обходится на 50-70 долларов дороже за тонну, что не является рентабельным.

Кроме того, основной альтернативный маршрут Украины, который проходит через Румынию, также сталкивается с ограничениями, потому что низкий уровень воды в Дунае ограничивает объем грузов, которые могут достичь черноморского порта Констанца, пишет СМИ.

Высоцкий отметил, что за первые девять дней августа Украина экспортировала только треть от обычного объема зерна. А к ноябрю страна рискует столкнуться с нехваткой зернохранилищ.

«Если так будет продолжаться, мы снова столкнемся с глобальным ростом цен как минимум на 25-30 процентов, со всеми последствиями, которые мы наблюдали в 2022 году для мировой продовольственной инфляции. <…> Судовладельцы и экипажи просто боятся. Они вообще не готовы отправлять корабли. Дело не в том, что это невозможно. Просто они не готовы», — заявил Высоцкий.

13 августа издание New York Times написало, что обострение конфликта между Россией и Украиной угрожает свободе судоходства и может ухудшить ситуацию с мировыми запасами продовольствия. Тогда же издание «Страна.ua» отметило, что экспорт украинского зерна стремительно снижается на фоне морской блокады.

7 августа агентство Bloomberg сообщило, что экспорт украинского зерна может обвалиться более чем вдвое из-за ударов России по портовой инфраструктуры Одессы.

В начале августа Высоцкий подчеркнул, что замены одесским портам не существует, и если полностью не восстановить экспорт через них, может наступить голод. Затем он сказал, что в октябре Украина может столкнуться с дефицитом мощностей для хранения зерна из-за остановки экспорта аграрной продукции по Черному морю.

Ранее Украина снизила прогноз по экспорту зерна из-за ударов России.