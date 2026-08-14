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Политика

В МИД РФ ответили на идею ввести мораторий на военные действия в Черном море

Захарова: РФ не видит оснований для полумер, которые дали бы Киеву передышку
Yoruk Isik/Reuters

Россия не видит оснований для приостановки боевых действий в Черном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя турецкое предложение об остановке огня на Черном море.

«Не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку», — говорится в заявлении дипломата.

13 августа Reuters со ссылкой на источник сообщил, что Украина передала России предложение о частичном перемирии в Черном море.

Посредником выступила неназванная «третья сторона». Киев все еще ждет ответа от Кремля. Однако в МИД России заявили, что Москва пока не получала никаких «формализованных предложений».

На прошлой неделе Турция предложила России и Украине разработать механизм для предотвращения ударов по гражданским судам в Черном море. Турецкая сторона указала на то, что участившиеся атаки на суда являются опасными и вызывают беспокойство у Анкары.

Ранее Лавров заявил, что Россия не опустится до методов Украины.

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