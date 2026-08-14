Военный эксперт оценил предложенное Украиной перемирие в Черном море

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал предложение Украины ввести мораторий на удары по кораблям в акватории Черного моря, переданное России через некую третью страну.

Эксперт предположил, что посредником в данном случае выступила Турция, поскольку Анкара крайне заинтересована в том, чтобы восстановить нормальное судоходство в Черном море. При этом он усомнился в том, что Москва поддержит данное предложение.

«Конечно, Украине выгодно приостановить удары в Черном море, но я думаю, что мы никогда не согласимся на это. Никаких перемирий. Пусть подписывают капитуляцию — и тогда прекратятся всякие удары. Нам не нужны перемирия, нам нужен надежный мир», — подчеркнул Литовкин.

Как сообщает агентство Reuters, Украина передала России предложение о частичном перемирии в Черном море — воздержаться от ударов по «гражданским объектам». Посредником выступила неназванная «третья сторона». Киев якобы все еще ждет ответа от Кремля. Однако в МИД России заявили, что Москва пока не получала никаких «формализованных предложений». Почему прекращение ударов выгодно Украине и почему в этом заинтересована Турция — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Турция сделала России и Украине предложение по поводу военных действий.