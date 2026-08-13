СМИ узнали о предложении Украины к России по Черному морю

Украина направила России предложение о прекращении ударов по гражданским объектам в Черном море. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, Киев направил предложение через третью сторону. Как утверждает собеседник агентства, Москва пока не дала своего ответа.

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия пока не получала официально оформленных предложений о введении моратория на боевые действия в Черном море. По словам дипломата, в последнее время звучит немало призывов к различным мораториям и перемириям. Однако ни одно из таких предложений пока не было направлено российской стороне в формализованном виде.

Замглавы МИД подчеркнул, что, по мнению российской стороны, добиться мира невозможно без устранения первопричин конфликта. Кроме того, как считает Грушко, возможные перемирия могут быть использованы украинской стороной для перегруппировки и накопления сил, что, по его оценке, не способствует достижению долгосрочного мирного урегулирования.

Ранее Вэнс лично предостерег Зеленского от ударов по объектам в Черном море.