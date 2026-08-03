На Украине испугались голода из-за блокады портов в Одесской области

Министр Высоцкий: если не разблокировать порты Одессы — будет голод

Замены портам Одессы для Украины нет, и если не восстановить экспорт через них в полном объеме, то в мире якобы может наступить голод. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, простой в портах приведет к 25% глобальному росту цен. Кроме того, страны-импортеры останутся без продукции.

«К примеру, 30% пшеницы идет из Черноморского региона. Это, прежде всего, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия», — отметил Высоцкий.

Также издание пишет, что атаки России на порты фактически остановили судоходство, и под угрозой оказалось более 60% украинского экспорта, а также основные цепочки поставок импорта. И главная проблема для Украины состоит в том, что простой пришелся на разгар уборочной кампании, когда значительная часть нового зерна должна была контрактироваться и отгружаться.

В июле Высоцкий заявил, что судоходство в украинских портах полностью остановилось на фоне ударов России, а судовладельцы прекратили заходить в гавани из-за роста рисков. В конце июля издание Myśl Polska также сообщало, что удары России по портам в Одесской области парализовали работу черноморских портов.

В августе журнал Economist написал, что российские удары по украинским портам создают угрозу для экономики страны и могут серьезно ударить по экспорту украинского агросектора.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский также отметил, что если украинские порта будут заблокированы месяц или еще дольше, то экономика страны начнет «сыпаться».

Ранее экс-соратница Зеленского рассказала, чем обернулись для Украины удары по России.