Экс-министр обороны Польши выступил против передачи Украине ракет для Patriot

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал «неприемлемым» намерение польских властей передать Украине ракеты для систем Patriot. Об этом он написал в соцсети X.

«Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были куплены для того, чтобы защищать польское небо, польские города и польские семьи. Не для того, чтобы правительство [премьер-министра Польши] Дональда Туска раздало их в ущерб нашей безопасности», — отметил Блащак.

13 августа заместитель министра национальной обороны страны Магдалена Собковяк-Чернецкая заявила, что Польша может принять решение о передаче Украине ракет для Patriot в ближайшие дни.

Также она рассказала, что Германия стала конкурентом Польши в получении лицензии от США на производство ракет для систем Patriot для Украины.

В недавнем интервью CNN Зеленский заявил, что у Украины имеется лишь десятая часть необходимых ей ракет-перехватчиков для Patriot, и если США дадут ей 5% своих запасов, то Киев сможет пережить зиму.

Ранее в МИД Украины назвали нехватку ракет для Patriot самым «критическим» вопросом.