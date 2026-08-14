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Политика

Экс-министр обороны Польши выступил против передачи Украине ракет для Patriot

Экс-глава МО Блащак: передача Польшей ракет для Patriot Украине неприемлема
Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал «неприемлемым» намерение польских властей передать Украине ракеты для систем Patriot. Об этом он написал в соцсети X.

«Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были куплены для того, чтобы защищать польское небо, польские города и польские семьи. Не для того, чтобы правительство [премьер-министра Польши] Дональда Туска раздало их в ущерб нашей безопасности», — отметил Блащак.

13 августа заместитель министра национальной обороны страны Магдалена Собковяк-Чернецкая заявила, что Польша может принять решение о передаче Украине ракет для Patriot в ближайшие дни.

Также она рассказала, что Германия стала конкурентом Польши в получении лицензии от США на производство ракет для систем Patriot для Украины.

В недавнем интервью CNN Зеленский заявил, что у Украины имеется лишь десятая часть необходимых ей ракет-перехватчиков для Patriot, и если США дадут ей 5% своих запасов, то Киев сможет пережить зиму.

Ранее в МИД Украины назвали нехватку ракет для Patriot самым «критическим» вопросом.

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