В МИД Украины назвали нехватку ракет для Patriot самым «критическим» вопросом

Украина буквально «выгрызает» каждую ракету PAC-3 для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, сейчас для Украины нет «более неотложного и критического вопроса», чем получение ракет для ПВО, и Киеву нужно вести «активную работу», чтобы получить антибаллистику.

«Мы боремся, выгрызаем каждую ракету PAC-3, которая сейчас есть в мире. Это, поверьте, не для громкого словечка сказано — это действительно реальность, которая на сегодняшний день находится в дипломатической системе. Здесь несколько компонентов в этом процессе. С одной стороны, быстрый доступ к перехватчикам сейчас, которые мы можем из каких-то складов приобрести где-то с помощью партнеров. Получить разными способами», — отметил он.

Тихий подчеркнул, что для Украины «наиболее ценными» являются ракеты PAC-3, однако ВСУ нужны как ракеты PAC-2, так и боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам NASAMS, SAMP/T и IRIS-T.

В недавнем интервью CNN Зеленский заявил, что у Украины есть лишь десятая часть необходимых ей ракет-перехватчиков для Patriot, и если США предоставят стране 5% имеющихся у Вашингтона запасов, это поможет Киеву пережить зиму.

13 августа заместитель министра национальной обороны страны Магдалена Собковяк-Чернецкая сообщила, что Польша может принять решение о передаче Украине ракет для Patriot.

Спикер Еврокомиссии Анита Хиппер также рассказала, что ЕС призвал страны объединения передать Украине ракеты для Patriot из собственных запасов.

Ранее экс-нардеп рассказал, кто виноват в проблемах Киева с ПВО.