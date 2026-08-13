Польша и Германия поспорили о производстве ракет для Украины

ФРГ стала конкурентом Польши в получении лицензии от США на производство ракет для систем Patriot, которые затем могут поставить на Украину. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявила замглавы польского Минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

«Сегодня мы ведем переговоры. Есть ещё минимум одна страна ЕС, которая тоже за это борется», — отметила она, добавив, что речь идет о Германии.

Замминистра также заявила, что президент США Дональд Трамп ранее исключил возможность размещения такого производства на Украине.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина располагает лишь десятой частью нужных ей ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, и если США предоставят 5% имеющихся у них запасов, это поможет Киеву пережить зиму. Он также призвал Вашингтон повысить степень своего участия в дипломатическом процессе и сообщил, что Киев передал США новые мирные предложения.

Ранее экс-нардеп рассказал, кто виноват в проблемах Киева с ПВО.