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Армия

Польша и Германия поспорили о производстве ракет для Украины

Польша назвала ФРГ конкурентом за производство ракет Patriot для Украины
Sean Murphy/AP

ФРГ стала конкурентом Польши в получении лицензии от США на производство ракет для систем Patriot, которые затем могут поставить на Украину. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявила замглавы польского Минобороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

«Сегодня мы ведем переговоры. Есть ещё минимум одна страна ЕС, которая тоже за это борется», — отметила она, добавив, что речь идет о Германии.

Замминистра также заявила, что президент США Дональд Трамп ранее исключил возможность размещения такого производства на Украине.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина располагает лишь десятой частью нужных ей ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, и если США предоставят 5% имеющихся у них запасов, это поможет Киеву пережить зиму. Он также призвал Вашингтон повысить степень своего участия в дипломатическом процессе и сообщил, что Киев передал США новые мирные предложения.

Ранее экс-нардеп рассказал, кто виноват в проблемах Киева с ПВО.

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