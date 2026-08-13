Зеленский рассказал, сколько ракет для Patriot нужно Украине для выживания зимой

Украина располагает лишь десятой частью нужных ей ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, и если США предоставят 5% имеющихся у них запасов, это поможет Киеву пережить зиму. Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году. У России в два раза больше баллистических ракет в месяц, чем было раньше. <…> Если США продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все баллистические ракеты России. У меня есть 1%», — отметил он.

По его словам, каждую ночь Украина сталкивается с российскими атаками, и «четыре или пять раз в месяц» у страны случаются «ужасные ночи», и от этого «люди устали». Зеленский пожаловался на то, что его дни проходят в «миллионах» телефонных звонков и в переговорах с союзниками о пополнении запаса ракет. Украинский президент также подчеркнул, что нехватка ракет для Patriot — «самый большой вызов», с которым он столкнулся с начала конфликта с Россией.

«Вот чем я живу каждый день: от 1% до 5%. Бывают месяцы, миллионы телефонных звонков. Я пытаюсь обменять что-то на ракеты. Я делаю вещи, которыми даже не могу поделиться. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить», — сказал он.

8 августа Зеленский сообщил о том, что США будут ежемесячно выделять Украине ракеты-перехватчики для Patriot, однако их все равно будет недостаточно. До этого американский президент Дональд Трамп отказался выполнять просьбу Зеленского о передаче ВСУ ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

10 августа издание Telegraph писало, что Дональд Трамп пересмотрел свое решение выдать Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot, и это связано с опасениями Вашингтона по поводу утечки технологий в Россию.

Ранее Зеленский призвал США надавить на Россию для завершения конфликта.