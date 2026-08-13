Польша может передать Украине ракеты для Patriot в ближайшие дни

МО Польши: Киев может получить ракеты для Patriot от Варшавы в ближайшие дни

Заместитель министра национальной обороны страны Магдалена Собковяк-Чернецкая в интервью радиостанции RMF FM заявила, что Польша может принять решение о передаче Украине ракет для Patriot в ближайшие дни.

«Думаю, это вопрос ближайших нескольких дней», — отметила Собковяк-Чернецкая, уточнив, что решение о передаче ракет будет приниматься на самом высоком уровне.

По словам польского министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, лучше, если переданная Киеву ракета «была сбита над территорией Украины, а не залетела на польскую». Поэтому он добавил, что готов передать Украине еще больше ракет.

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