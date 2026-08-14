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Политика

США поддержали Японию в споре о Курильских островах

США подтвердили признание суверенитета Японии над Курильскими островами
Leah Millis/Reuters

США подтвердили признание суверенитета Японии над так называемыми северными территориями — Курильскими островами. Об этом заявил посол США в стране Джордж Гласс в социальной сети X.

«США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов», — написал он.

Посол отметил, что США остаются «непоколебимыми в поддержке своего важнейшего союзника», добавив, что «волнения относительно действий России не новы».

13 августа Путин впервые в истории лично посетил Курильские острова, прибыв с рабочим визитом на Итуруп — крупнейший остров архипелага.

После этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила РФ протест, заявив, что это действие «задело чувства японского народа». В ответ на это замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что дипломатическая активность Японии по Курильским островам — пустая трата времени, потому что российская земля останется российской землей.

Ранее политолог назвал визит Путина на Курилы «пощечиной реваншизму Японии».

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