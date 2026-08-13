Политолог назвал визит Путина на Курилы «пощечиной реваншизму Японии»

Визит президента России Владимира Путина на Курильские острова стал пощечиной реваншистским амбициям Японии. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин. Кроме того, по его словам, глава государства показал, насколько важны развитие этих территорий и благополучие местных жителей.

«Визит президента Владимира Путина на Итуруп — не просто рабочая поездка, а мощное политическое заявление о незыблемости суверенитета России над Курилами», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что Москва неоднократно демонстрировала готовность к диалогу с Токио, опираясь на Совместную декларацию 1956 года. Но Япония ответила отказом и ввела антироссийские санкции, лишь усугубив ситуацию.

13 августа российский лидер впервые посетил Курилы, где побывал на предприятиях и социальных объектах, встретился с жителями и губернатором Сахалинской области. Визит вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на острова, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Накануне Путин заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ раскрыли, чем обернулся визит Путина на Курилы для Японии.