Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Политолог назвал визит Путина на Курилы «пощечиной реваншизму Японии»

Политолог Данилин: Путин показал незыблемость суверенитета России над Курилами
Гавриил Григоров/РИА Новости

Визит президента России Владимира Путина на Курильские острова стал пощечиной реваншистским амбициям Японии. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин. Кроме того, по его словам, глава государства показал, насколько важны развитие этих территорий и благополучие местных жителей.

«Визит президента Владимира Путина на Итуруп — не просто рабочая поездка, а мощное политическое заявление о незыблемости суверенитета России над Курилами», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что Москва неоднократно демонстрировала готовность к диалогу с Токио, опираясь на Совместную декларацию 1956 года. Но Япония ответила отказом и ввела антироссийские санкции, лишь усугубив ситуацию.

13 августа российский лидер впервые посетил Курилы, где побывал на предприятиях и социальных объектах, встретился с жителями и губернатором Сахалинской области. Визит вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на острова, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Накануне Путин заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ раскрыли, чем обернулся визит Путина на Курилы для Японии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!