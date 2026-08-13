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Политика

В МИД РФ прокомментировали вызов посла России в Японии

Грушко: активность Токио по Курилам ни к чему не приведет
Григорий Сысоев/РИА Новости

Дипломатическая активность Японии по Курильским островам — пустая трата времени. Российская земля останется российской землей, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях IV Форума «Арктика - регионы», комментируя вызов посла РФ в Японии, передает ТАСС.

«Эта дипломатическая активность ни к чему не приведет. Российская земля останется российской землей в полном соответствии с международным правом», — сказал он.

Перед этим агентство Kyodo сообщило, что МИД Японии вызвал посла РФ в Токио Николая Ноздрева после поездки президента России Владимира Путина на Курилы. В дипведомстве уточнили, что опубликуют официальный комментарий позднее.

13 августа премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что визит президента России Владимира Путина на Курилы осложнил нормализацию отношений двух стран.

Путин прибыл на Курилы утром 13 августа. Визит президента России вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на Южные Курилы, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Накануне российский лидер заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Японии заявила о готовности разрешить вопрос по Курильским островам.

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