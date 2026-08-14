На Западе назвали «шаткими» претензии Японии на Курилы

Претензии Японии на российские Курильские острова являются «довольно шаткими». Об этом в соцсети X написал американский политолог Джордж Самуэли.

Политолог напомнил о существовании Соглашения о вступлении Советского союза в войну против Японии, в котором было указано то, что Курильские острова по итогам конфликта будут переданы СССР, как и южная часть Сахалина.

«Никакого захвата не было. Право владениям этими островами было передано Советскому союзу в Ялте в феврале 1945 года. <…> К сожалению, юридические права довольно шаткие», — отметил он.

Также Самуэли напомнил о том, что в Сан-Францисском мирном договоре между США и Японией (который СССР не подписал и не ратифицировал) Япония отказалась от прав и претензий на Курильские острова и южную часть Сахалина вместе с прилегающими к нему островами, которые Токио получило по Портсмутскому договору с Россией от 5 сентября 1905 года. При этом в соглашении не было указано, в пользу какого государства передаются эти территории.

13 августа президент России Владимир Путин впервые в истории лично посетил Курильские острова, а именно крупнейший остров архипелага Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что визит Путина «задел чувства японского народа», а МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева.

Японский телеканал NHK сообщил, что японское правительство считает визит неприемлемым, и Токио рассматривает введение ответных мер, включая ужесточение антироссийских санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Курилы являются неотъемлемой частью России, и подчеркнула, что слова Такаити «вызывают крайнее возмущение» и они «абсолютно неприемлемы».

Ранее на Западе увидели «сигнал» в визите Путина на Курилы.