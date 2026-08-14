Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

На Западе назвали «шаткими» претензии Японии на Курилы

Политолог Самуэли: юридические претензии Японии на Курилы довольно шаткие
Данил Годлевский/РИА «Новости»

Претензии Японии на российские Курильские острова являются «довольно шаткими». Об этом в соцсети X написал американский политолог Джордж Самуэли.

Политолог напомнил о существовании Соглашения о вступлении Советского союза в войну против Японии, в котором было указано то, что Курильские острова по итогам конфликта будут переданы СССР, как и южная часть Сахалина.

«Никакого захвата не было. Право владениям этими островами было передано Советскому союзу в Ялте в феврале 1945 года. <…> К сожалению, юридические права довольно шаткие», — отметил он.

Также Самуэли напомнил о том, что в Сан-Францисском мирном договоре между США и Японией (который СССР не подписал и не ратифицировал) Япония отказалась от прав и претензий на Курильские острова и южную часть Сахалина вместе с прилегающими к нему островами, которые Токио получило по Портсмутскому договору с Россией от 5 сентября 1905 года. При этом в соглашении не было указано, в пользу какого государства передаются эти территории.

13 августа президент России Владимир Путин впервые в истории лично посетил Курильские острова, а именно крупнейший остров архипелага Итуруп. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что визит Путина «задел чувства японского народа», а МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева.

Японский телеканал NHK сообщил, что японское правительство считает визит неприемлемым, и Токио рассматривает введение ответных мер, включая ужесточение антироссийских санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Курилы являются неотъемлемой частью России, и подчеркнула, что слова Такаити «вызывают крайнее возмущение» и они «абсолютно неприемлемы».

Ранее на Западе увидели «сигнал» в визите Путина на Курилы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!