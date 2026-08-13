Захарова назвала слова премьера Японии из-за поездки Путина на Курилы неприемлемыми

Захарова: слова премьера Японии в связи с поездкой на Курилы Путина неприемлемы

Заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити в связи с поездкой на Курилы президента России Владимира Путина вызывают возмущение и неприемлемы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Высказывания премьер-министра Японии С. Такаити и министра иностранных дел Т. Мотэги, касающиеся посещения президентом Российской Федерации В. В. Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы», — подчеркнула дипломат.

Москва отвергает претензии в связи с поездкой российского лидера на Курилы как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные, отметила Захарова.

По словам представителя МИД, выпады японского руководства в адрес России являются очередным свидетельством близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила Москве протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на курильский остров Итуруп, утверждая, что это действие «задело чувства японского народа». Также недовольство поездкой главы РФ выразили и в МИД Японии, вызвав российского посла Николая Ноздрева. Москва напомнила, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России.

Ранее политолог назвал визит Путина на Курилы «пощечиной реваншизму Японии».