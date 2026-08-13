Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Захарова назвала слова премьера Японии из-за поездки Путина на Курилы неприемлемыми

Захарова: слова премьера Японии в связи с поездкой на Курилы Путина неприемлемы
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити в связи с поездкой на Курилы президента России Владимира Путина вызывают возмущение и неприемлемы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Высказывания премьер-министра Японии С. Такаити и министра иностранных дел Т. Мотэги, касающиеся посещения президентом Российской Федерации В. В. Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы», — подчеркнула дипломат.

Москва отвергает претензии в связи с поездкой российского лидера на Курилы как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные, отметила Захарова.

По словам представителя МИД, выпады японского руководства в адрес России являются очередным свидетельством близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила Москве протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на курильский остров Итуруп, утверждая, что это действие «задело чувства японского народа». Также недовольство поездкой главы РФ выразили и в МИД Японии, вызвав российского посла Николая Ноздрева. Москва напомнила, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России.

Ранее политолог назвал визит Путина на Курилы «пощечиной реваншизму Японии».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
На что обратить внимание в договоре на платное обучение, чтобы не остаться без денег и диплома? Отвечает юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!