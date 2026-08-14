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Политика

Лавров прокомментировал возможный визит спецпосланников Трампа в Москву

Лавров: Путин примет Уиткоффа и Кушнера в случае их приезда в Москву
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Москва не отказывается продолжать диалог с Вашингтоном через спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, но в данном случае принципиально важно, какие предложения они могут привезти в Москву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ВГТРК.

«Мы не отказываемся разговаривать с ними. <...> Другое дело, с чем они приедут», — сказал глава российской дипломатии.

При этом в случае приезда в Россию Кушнер и Уиткофф могут быть уверены, что президент РФ Владимир Путин «готов принять их в очередной раз», заверил Лавров.

По его словам, российская сторона исходит из того, что оба посланника – зять американского лидера Кушнер и спецпредставитель Уиткофф – пользуются доверием президента США Дональда Трампа и способны оказывать на него влияние.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков накануне пояснял, что Москва оперативно организует визит спецпосланников из Вашингтона, когда станут более очевидными их конкретные планы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле рассчитывают на скорое возобновление контактов с США по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Трамп обсуждали вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, в начале июля в ходе телефонного разговора, инициированного Белым домом. В той же беседе, по его словам, американский лидер заверял в готовности Уиткоффа и Кушнера прибыть в Москву в удобное обеим сторонам время.

Ранее Путин анонсировал возможный визит представителей США в Россию.

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