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Политика

В Кремле сообщили, что звонок Трампа Путину инициировали США

Ушаков: Путин назвал Трампу предпочтительный способ урегулирования на Украине
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялся по инициативе США, заявил РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Представитель Кремля напомнил, что прошлая беседа в день 80-летия Трампа, 14 июня, была организована по желанию Москвы. Теперь же разговор инициировал Вашингтон, а «это о многом говорит».

«С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатическому урегулированию конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов», — отметил Ушаков.

4 июля Путин и Трамп созвонились по случаю Дня независимости США. Лидер РФ лично поздравил коллегу и всех американцев со знаковым праздником. Беседа политиков продолжалась 1 час 25 минут.

Во время разговора они в том числе говорили об урегулировании на Украине. Президент США снова выразил готовность содействовать скорейшему прекращению военных действий в зоне конфликта и поиску решений по преодолению кризиса. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Джаред Кушнер продолжат быть посредниками между сторонами и готовы в удобное время приехать в Москву.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом «реальную перспективу» окончания военных действий на Украине.

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