В МИД РФ заявили о готовности оперативно организовать визит Уиткоффа в Россию

Россия готова оперативно организовать прием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера, когда станут известны их планы. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы», — сказал дипломат.

8 августа сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву в течение ближайших семи-десяти дней.

6 августа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в стране ожидают визита спецпосланников президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в страну. По его словам, сейчас мирный процесс все еще находится на паузе, однако украинцы ждут приезда американцев.

До этого американский журналист Майкл Шир в статье для газеты The New York Times написал, что усилия Европы помогли предотвратить заключение сделки между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по Украине.

Ранее Зеленский заявил о возможной активизации мирных переговоров в августе.