Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

В МИД РФ заявили о готовности оперативно организовать визит Уиткоффа в Россию

Рябков: Россия сможет оперативно организовать прием Уиткоффа и Кушнера
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия готова оперативно организовать прием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера, когда станут известны их планы. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы», — сказал дипломат.

8 августа сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву в течение ближайших семи-десяти дней.

6 августа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в стране ожидают визита спецпосланников президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в страну. По его словам, сейчас мирный процесс все еще находится на паузе, однако украинцы ждут приезда американцев.

До этого американский журналист Майкл Шир в статье для газеты The New York Times написал, что усилия Европы помогли предотвратить заключение сделки между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по Украине.

Ранее Зеленский заявил о возможной активизации мирных переговоров в августе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!