Экс-посол Украины обвинил РФ в проблемах с передачей Киеву лицензии на Patriot

Экс-посол Украины в США Александр Моцик обвинил Россию в том, что США пока так и не предоставили Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. Об этом он сказал в интервью «Укринформ».

По словам бывшего посла, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев постоянно контактирует со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, и в том числе поэтому Трамп меняет свое мнение.

«Это сложная ситуация, и она заключается в том, что очень мощно работает Россия. И всякий раз, когда у нас проходят какие-то переговоры с американцами, россияне из всех, так сказать, щелей вылезают на американцев и включают свои страшилки. Много информации идет через Уиткоффа, через Дмитриева, мы знаем, что они постоянно контактируют», — отметил он.

Моцик подчеркнул, что Киев должен «терпеливо убеждать Америку» в том, что большинство американцев якобы «поддерживает Украину», и что помощь стране — «в американских интересах».

В недавнем интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Киева есть лишь десятая часть нужных ему ракет-перехватчиков для систем Patriot, и 5% имеющихся запасов США позволят стране пережить зиму.

10 августа издание Telegraph написало, что Трамп пересмотрел свое решение о выдаче Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot из-за опасений по поводу утечки технологий в Россию. 31 июля Трамп также подчеркнул, что не уверен в передаче Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

5 августа агентство Reuters сообщало, что США опасаются за безопасность производств ракет для Patriot на Украине, и сейчас обсуждается вариант со сборкой ракет в Германии, тогда как на Украине будут производиться лишь комплектующие для перехватчиков.

3 августа постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США не предоставят Киеву лицензию на производство ракет для Patriot до зимы.

Ранее в МИД Украины назвали нехватку ракет для Patriot самым «критическим» вопросом.